“Las cosas en su sitio”: Shakira se pronuncia tras ganar la batalla contra Hacienda y celebra decisión de la justicia española

Este lunes 18 de mayo de 2026, Shakira se convirtió en tendencia internacional tras conocerse su victoria en la larga batalla judicial que sostenía contra Hacienda española.

La artista colombiana logró cerrar a su favor un proceso que se extendió durante cerca de ocho años y en el que buscó demostrar su inocencia frente a las acusaciones de presunto fraude fiscal presentadas en su contra por las autoridades españolas.

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Por esto, tras confirmar su victoria definitiva, no tardó en pronunciarse, reiterando que nunca se pudo demostrar fraude fiscal en su contra porque simplemente nunca existió.

“Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, escribió Shakira en un comunicado divulgado tras conocerse el fallo, luego de varios años marcados por enfrentamientos legales y tributarios con Hacienda española.

Con este pronunciamiento, la barranquillera dejó claro que las acusaciones en su contra nunca tuvieron fundamento, motivo por el que la decisión judicial marca un nuevo capítulo en uno de sus asuntos más mediáticos.

“Se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”, señaló la cantante.

Por esta razón, indicó que espera que el fallo cree un “precedente” para “miles de ciudadanos anónimos” que son “aplastados por un sistema que presume su culpabilidad”.

Ahora el Estado tendrá que devolverle más de 55 millones de euros, monto que sobrepasa los 64 millones de dólares, luego de que la justicia española anulara una sanción correspondiente al ejercicio de 2011, según un documento judicial consultado el lunes por la AFP.

Este monto económico incluye distintos conceptos relacionados con el proceso fiscal que la artista enfrentó durante años en España.

La colombiana Shakira actuó durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Foto: AP

Dentro de esa cifra se encuentran más de 24 millones de euros correspondientes al impuesto sobre la renta, así como cerca de 25 millones de euros derivados de la multa que en su momento le fue impuesta por una infracción catalogada como “muy grave”.

Adicionalmente, el reembolso contempla 2,6 millones de euros por el impuesto sobre el patrimonio de 2011 y otros 2,7 millones por la sanción asociada a ese concepto. A todo esto deberán sumarse también los intereses acumulados.

La Audiencia Nacional estimó el recurso de la artista contra una resolución previa de la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico Administrativo Central, y anula las liquidaciones y sanciones aplicadas respecto a los impuestos sobre la renta y el patrimonio de aquel año.

Según la justicia, no se pudo probar que la colombiana estuviera más de 183 días en España durante la época en la que fue acusada, por lo que no sería responsable fiscalmente. Además, la Audiencia Nacional también rechazó el argumento de la misma Agencia Tributaria sobre una supuesta residencia basada en su relación con el exfutbolista Gerard Piqué.

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En su defensa, Shakira sostenía que para 2011 su residencia fiscal estaba en Bahamas, ya que en aquel momento no dejaba de desplazarse por todo el mundo debido a su carrera.

Ante esto, el Tribunal, en su sentencia, señala que lo esencial que debe probar la Administración es si la recurrente es residente fiscal en España. “Por lo tanto, que Bahamas sea o no un paraíso fiscal en 2011 es irrelevante, porque la recurrente ha probado la permanencia de al menos 183 días fuera de España (lo cual no es discutido)”, concluyendo así el caso.