En la noche del miércoles, 13 de mayo, y en medio de la expectativa por el Mundial 2026, la FIFA confirmó que Shakira, Madonna y BTS serán los artistas principales del show de medio tiempo de este importante evento deportivo, considerado como “el escenario más grande del mundo”.

“El 19 de julio, el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega al New York New Jersey Stadium, con la participación de las superestrellas Madonna, Shakira y BTS, bajo la dirección de Chris Martin de Coldplay", señala el anuncio en su cuenta oficial de Instagram.

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Por otro lado, detalló que el show será producido por la organización sin ánimo de lucro Global Citizen y beneficiará al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, “una iniciativa emblemática que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo”.

De acuerdo con el comunicado de la FIFA, durante todo el torneo, se donará 1 dólar de cada entrada vendida para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al Fondo.

Este año, la final de la Copa del Mundo 2026 será la primera, en 97 años de historia, que tendrá un espectáculo durante el intermedio, un show que duraría más de los 15 minutos reglamentarios.

Se prevé que el formato del espectáculo podría estar inspirado en el del Super Bowl de la NFL. El cantante de Coldplay, Chris Martin, fue el encargado de elegir, a través de la productora con fines benéficos Global Citizen, a los integrantes de este espectáculo.

La idea es presentar un show que mezcle la cultura pop estadounidense con ritmos latinos y surcoreanos. Para lograrlo, Coldplay compartió el cartel en redes sociales con un video en el que Martin conversa con personajes de Plaza Sésamo.

“Esta es una oportunidad para mostrar lo increíbles que son todos los diferentes tipos de seres humanos (...) Y para recaudar algo de dinero para la educación de los niños”, le dijo Martin a Elmo.

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Vale mencionar que este anuncio se hace pocas horas antes del lanzamiento de Dai Dai, el tema con el que la artista barranquillera Shakira sigue marcando su historia en este evento deportivo, reafirmando así su éxito en la escena del fútbol internacional.

En la noche de este 14 de mayo, la colombiana hará vibrar a sus seguidores y a los fanáticos del fútbol con una colaboración junto a Burna Boy, en una propuesta musical que fusiona distintos idiomas que representa el espíritu y la diversidad del Mundial.