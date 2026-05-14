Dayro Moreno falló uno de los penales más importantes en la historia reciente de Once Caldas. El goleador tuvo en su pie derecho la posibilidad de empatar la serie, pero se encontró con las manos del arquero Mauro Silveira.

La tabla de la reclasificación tras los triunfos de Atlético Nacional, Santa Fe y Tolima, y empate del Junior

Dayro, un especialista para los disparos desde el punto penal, hizo su carrera característica y disparó a la mano derecha del portero que se estiró para sacarla.

Esa fue la última jugada del compromiso. Justo después se escuchó el silbatazo del árbitro Carlos Betancur, quien confirmó la clasificación de Junior a las semifinales de la Liga betPlay 2026-I.

El conjunto rojiblanco enfrentará a Independiente Santa Fe en la siguiente ronda. El primer partido será en el Estadio El Campín este sábado, mientras que la definición será en el Estadio Romelio Martínez el próximo fin de semana.

@winsportstv ¡MAURO SILVEIRA SE VISTIÓ DE HÉROE Y LE DIO LA CLASIFICACIÓN A LAS SEMIFINALES A JUNIOR! #LALIGAxWIN 🦈❌🧤🤯 🔝El guardameta del ‘Tiburón’ le atajó una pena máxima en el último minuto a Dayro Moreno y gracias a eso Junior avanzó tras un global de 3-2. ⚽️ ♬ sonido original - Win Sports

Dayro Moreno habló en rueda de prensa

Ante la gravedad de su error, Dayro Moreno dio la cara en rueda de prensa y le pidió disculpas a la hinchada de Once Caldas que pocas veces lo ha visto fallar.

“Muy triste pero hay que darle virtud a Silveira, es un arqueor muy experimentado. Hoy le tocó ganar a él”, declaró. “La verdad quedo muy triste porque el equipo mostró en Manizales y aquí vino a proponer. En el último minuto tuvimos la oportunidad de ir a los penaltis y la desaproveché”.

Equipos clasificados a las semifinales de la Liga BetPlay: conozca los vibrantes cruces

Hernán Darío Herrera, por su parte, calificó de “cancheros” a los jugadores de Junior por retrasar el cobro del penal hasta el minuto 103. “Diez minutos se demoró un penal, la verdad es primera vez que lo veo. Dayro bota el penal y ahí mismo terminó el juego sin revisar si hubo invasión o el arquero se adelantó”, apuntó.

Once Caldas hizo una campaña excelente de principio a fin y soñaba con la posibilidad de meterse a la final del campeonato, sin embargo, el deseo apenas le alcanzó para llegar hasta cuartos de final.

Ahora viene el momento de recomponer el camino y volverlo a intentar en el segundo semestre. La buena noticia es que hicieron puntos en la reclasificación y tienen opciones reales de clasificar a torneo internacional para 2027.

Dayro Moreno, delantero y leyenda de Once Caldas. Foto: Colprensa

“Considero que fuimos superiores en el juego, fuimos superiores en todo. Desafortunadamente esto es de ganar, pero creo que hay que reconocer a mis jugadores, me siento orgulloso de ellos”, señaló Herrera.

El DT considera que “hay que levantar la cabeza y seguir adelante” a pesar de la tristeza que significa quedarse por fuera de las semifinales.