Dayro Moreno dejó de lado la pelota y reveló por quién votará en las elecciones presidenciales

El próximo 31 de mayo los colombianos acudirán a las urnas para escoger al próximo presidente de la República de Colombia.
Entre los aspirantes a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, quien junto con el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, lidera las encuestas para llegar a la Casa de Nariño.
Mientras llega el día de las elecciones, hay quienes a través de redes sociales empiezan a destapar su intención del voto. Es el caso del goleador del Once Caldas, Dayro Moreno.
En un video que compartió el senador Mauricio Gómez Amín a través de su cuenta en X, el congresista apareció con el jugador Moreno, quien dijo estar “firmes con Abelardito”.
Dayro Moreno, bienvenido a la manada del tigre @ABDELAESPRIELLA. 🫡🇨🇴 pic.twitter.com/jfkklf0cFP— Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) February 25, 2026