Dayro Moreno dejó de lado la pelota y reveló por quién votará en las elecciones presidenciales

El goleador del Once Caldas de Manizales quedó grabado en video.

Redacción Confidenciales
25 de febrero de 2026, 4:27 p. m.
El jugador Dayro Moreno.
El jugador Dayro Moreno. Foto: Colprensa

El próximo 31 de mayo los colombianos acudirán a las urnas para escoger al próximo presidente de la República de Colombia.

Entre los aspirantes a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, quien junto con el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, lidera las encuestas para llegar a la Casa de Nariño.

Mientras llega el día de las elecciones, hay quienes a través de redes sociales empiezan a destapar su intención del voto. Es el caso del goleador del Once Caldas, Dayro Moreno.

En un video que compartió el senador Mauricio Gómez Amín a través de su cuenta en X, el congresista apareció con el jugador Moreno, quien dijo estar “firmes con Abelardito”.

