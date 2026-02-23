Rodrigo Lara votará por Abelardo de la Espriella: “Lo ideal sería ganar en primera vuelta”

Rodrigo Lara, exsenador, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo tras publicar una columna en la que anuncia que su voto, el 31 de mayo de 2026, será por el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Mi voto es por El Tigre

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

“El Gobierno del presidente Gustavo Petro parece decidido a impulsar la elección de Iván Cepeda a la Presidencia de la República y, de manera simultánea, a entregarle —el próximo 20 de julio— una ley de convocatoria a una asamblea constituyente. La eventual combinación de un nuevo Gobierno encabezado por Cepeda y una constituyente en curso desde su primer año de mandato configura una amenaza seria al Estado de derecho y, por ende, a la democracia colombiana", dijo en la columna Rodrigo Lara.

Por eso, señaló posteriormente en El Debate, no quiere asumir riesgos y su voto será por Abelardo de la Espriella.

Vea la entrevista completa con el exsenador Rodrigo Lara:

“Colombia en este momento atraviesa un momento que exige definiciones muy claras y una toma de posición también muy clara porque es importante entender los retos y los peligros que está enfrentando el país”, aseguró el exsenador.

“Y el primer reto que está y el primer peligro y reto que está enfrentando el país es básicamente este desafío constitucional, este desafío democrático que le está planteando el Gobierno Petro a su democracia con esta propuesta, básicamente, de derogar nuestra Constitución y de reformarla completamente, cambiarla por una nueva, alterando los equilibrios del poder, constitucionalizando este despropósito de la paz total, lo cual es una convocatoria de grupos irregulares para que se sumen a este proceso constituyente y naturalmente se sumen a este proceso electoral”, agregó el excongresista.

“A mí me parece que ese reto hay que entenderlo, hay que enfrentarlo y la persona más idónea, la persona que ha demostrado que tiene la mayor capacidad para enfrentar al candidato del Gobierno, al Gobierno y a su proceso constituyente, es Abelardo de la Espriella”, aseguró Rodrigo Lara. “Lo ideal sería ganar en primera vuelta”, insistió, al dar cuenta de la importancia que tiene para él no tener riesgos de que Cepeda llegue al poder.

“Si Abelardo de la Espriella a estas alturas ya empata a Cepeda, que tiene Gobierno, que tiene reformas muy populares como la del salario mínimo, reformas muy populares como la pensional y le gana básicamente en dos regiones muy sensibles y muy importantes para el petrismo para poder ganar, que son Bogotá y la Costa Caribe, yo creo que es la persona más idónea, la persona con más capacidad y con más potencial de derrotar indiscutiblemente al Gobierno Petro, a su candidato y a su proceso constituyente”, analizó el exsenador al citar varias encuestas que, de acuerdo con su análisis, le permiten establecer que Abelardo de la Espriella sí tiene cómo ganar.

“Recordemos la encuesta de Atlas Intel, que es una encuesta muy seria que cumple con la ley de encuestas con 7.300 muestras, 1 % de margen de error, que que nos muestra básicamente que De la Espriella en este momento derrotaría a Cepeda y es el único candidato que derrotaría básicamente a Cepeda en una segunda vuelta. Y más importante aún que este dato, esa encuesta muestra básicamente que en los tres grandes bastiones, es decir en las tres grandes regiones en donde ganó Gustavo Petro o que le entregaron la victoria a Gustavo Petro, a saber la Costa Caribe y Bogotá, en dos de esos tres, gana a Abelardo de la Espriella”, sostuvo.

“Le gana en Bogotá por palera a Cepeda y en la Costa Caribe están en un empate técnico, pero uno podría anticipar que allí saldría victorioso por una suma de factores Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda. Queda el Pacífico, en donde Cepeda gana ampliamente, pero allí se puede minimizar básicamente el daño”, aseveró.