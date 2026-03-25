Política

Así quedaron los candidatos en el tarjetón para la primera vuelta presidencial: Registraduría hizo el sorteo

Es el documento que recibirán los colombianos el 31 de mayo para votar.

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Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 11:49 a. m.
El registrador Hernán Penagos presentó la tarjeta electoral.
El registrador Hernán Penagos presentó la tarjeta electoral. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó la tarjeta electoral para la primera vuelta presidencial. Así, ya no se pueden hacer modificaciones a los logotipos y a las fórmulas vicepresidenciales.

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“Es una tarjeta muy intuitiva, muy fácil de verificar y para la toma de decisión por parte de los diferentes ciudadanos y ciudadanas que van a participar de ella”, aseguró Penagos.

El primero en salir es el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a su fórmula, Aida Quilcué, seguido por Clara López, Claudia López y Santiago Botero en el primer renglón, cada uno con sus fórmulas vicepresidenciales.

Tarjetón electoral para la primera vuelta.
Tarjetón electoral para la primera vuelta. Foto: Registraduría

En la segunda fila están Abelardo de la Espriella junto a su fórmula vicepresidencial José Manuel Acevedo, seguido por los candidatos: Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño y Sondra McCollins.

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En el tercer renglón están, de izquierda a derecha, Roy Barreras, Carlos Caicedo, Gustavo Matamoros y Paloma Valencia, esta última junto a su fórmula Juan Daniel Oviedo.

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En el último renglón aparecen Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo, y finaliza la lista el voto en blanco.

El registrador nacional aclaró que si alguno de los candidatos desiste de su aspiración, ese espacio quedará en blanco siempre y cuando esa decisión se tome antes de la impresión de los tarjetones.

Penagos destacó que se realizó un proceso previo con grupos focales para determinar cuál era el mejor diseño para el tarjetón, de modo que haya claridad en el votante a la hora de ejercer su derecho.

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Los colombianos acudirán a las urnas el próximo 31 de mayo. Foto: LILIANA RINCON

Recalcó que solo se puede marcar una casilla y eso está especificado en la parte superior del tarjetón.

Además, destacó que aparezcan los rostros de cada uno de los aspirantes y sus fórmulas vicepresidenciales para reducir errores a la hora de marcar al candidato de preferencia.

El orden de los candidatos se determinó por un sorteo que se hizo en vivo en la Registraduría.

El registrador se volvió a referir a las supuestas denuncias de fraude que ha hecho el presidente Gustavo Petro y aclaró que se han dado todas las garantías a todos los sectores.

“En un par de semanas vamos a presentar un plan general de auditorías con más opciones y todos los que estén interesados, y la observación nacional, puedan seguir ese código que estará a disposición de todos”, anunció Penagos.