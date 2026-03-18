Elecciones 2026

¿Ya inscribió su cédula para las elecciones presidenciales? Estos son los plazos

Inscribir la cédula cerca al lugar de residencia evita desplazamientos innecesarios, garantiza la participación y reduce el abstencionismo en las urnas.

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Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 6:01 p. m.
Actualmente la Registraduría tiene al rededor de 400 puntos de inscripción en todo el país.
Actualmente la Registraduría tiene al rededor de 400 puntos de inscripción en todo el país. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

El calendario electoral colombiano entra en su fase final. Faltando un poco más de dos meses para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la Registraduría Nacional invita a los ciudadanos a inscribir sus cédulas antes del 31 de marzo, fecha límite para modificar el lugar de votación.

Con el fin de evitar largos desplazamientos y dificultades logísticas de movilidad el día de la jornada electoral, la Registraduría hace énfasis en la necesidad de revisar y actualizar el puesto de votación cuando se cambia de residencia, buscando no solo facilitar el ejercicio del voto, sino también reducir los tiempos de desplazamiento y de espera en los puestos.

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Inscribir la cédula es un trámite rápido, seguro y confiable que puede realizarse en sedes de la Registraduría, jornadas especiales y en puntos móviles distribuidos en todo el territorio nacional. Este fortalecimiento logístico es una pieza clave para robustecer la participación democrática en el país.

¿Quiénes deben realizar el trámite?

Para que no existan confusiones durante el proceso, tenga en cuenta estas tres recomendaciones:

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  • Si cambió de lugar de residencia, la inscripción debe realizarse antes del 31 de marzo para votar cerca de su nuevo hogar.
  • Si ya votó en las legislativas (8 de marzo) no necesita realizar ningún trámite; su lugar de votación ya se encuentra actualizado en el sistema.
  • Si es su primera vez votando debe inscribirse si su cédula fue expedida después del cierre del censo para las elecciones de Congreso (8 de enero del 2026).

Más allá del trámite administrativo, la ubicación del puesto es un factor determinante. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), facilitar el acceso físico a las urnas es vital para fortalecer la democracia. Votar cerca no solo reduce costos para el elector, sino que disminuye la probabilidad de abstención asociada a dificultades logísticas, especialmente en grandes ciudades donde la movilidad suele ser un obstáculo.

Para estas jornadas, la Registraduría ha dispuesto aproximadamente 400 puntos de inscripción en todo el país, incluyendo centros comerciales y sitios de alta afluencia para comodidad del ciudadano. El llamado final es a verificar el lugar asignado en la página oficial de la entidad y tramitar cualquier cambio a tiempo; en una elección donde cada detalle cuenta, la cercanía al puesto puede marcar la diferencia entre participar o abstenerse de hacerlo.