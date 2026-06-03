Tras las dificultades registradas en la primera vuelta presidencial, la Alcaldía de Medellín solicitó reubicar el puesto de votación del Centro Comercial Sandiego para la jornada del 21 de junio.

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Las fallas registradas en la primera vuelta

La Alcaldía de Medellín solicitó a la Registraduría Nacional revisar de manera urgente la ubicación del puesto de votación del Centro Comercial Sandiego para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

Esto debido a las dificultades registradas durante la jornada electoral del pasado 31 de mayo.

A través de una carta dirigida al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, y a los registradores especiales de Medellín, la administración distrital pidió revisar la ubicación actual del puesto de votación en el piso 11 del Centro Comercial Sandiego.

Solicitó evaluar otro espacio que cuente con mejores condiciones de accesibilidad, evitando así largas filas, problemas de movilidad y congestión en los accesos.

Ante la polémica de la primera vuelta, Alcaldía de Medellín pidió reubicar puesto de votación del C.C. San Diego ¿Para dónde?https://t.co/C7YMK3kwxQ — El Colombiano (@elcolombiano) June 3, 2026

El primer piso aparece como la principal alternativa

El Distrito planteó que la principal alternativa sea regresar el puesto de votación al primer piso de Sandiego.

En este espacio funcionó durante más de tres décadas antes de ser trasladado al auditorio ubicado en el último nivel del edificio.

En caso de que esa opción no sea viable, la Alcaldía pidió evaluar otro lugar que garantice mejores condiciones de accesibilidad para los ciudadanos.

La solicitud surge después de que miles de votantes enfrentaran dificultades para llegar a las mesas instaladas en el piso 11.

Según lo reportado por medios locales, la capacidad de los ascensores resultó insuficiente para atender el flujo de personas que acudió a sufragar.

Esto provocó extensas esperas y obligó a numerosos ciudadanos a utilizar las escaleras para subir hasta el lugar de votación.

La administración distrital advirtió que la situación afectó especialmente a adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida.

Ellos tuvieron que afrontar barreras físicas y logísticas para ejercer su derecho al voto.

Por esta razón, la Alcaldía pidió que se adopten medidas que permitan garantizar un acceso adecuado, una mejor circulación de los electores y condiciones seguras para los cerca de 14.000 ciudadanos que tienen asignado ese puesto de votación.

El Distrito expresó además su disposición para trabajar de manera conjunta con la Registraduría en la implementación de las acciones necesarias para eliminar obstáculos que puedan afectar la participación electoral.

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Hasta el momento, la Registraduría no ha informado si aceptará la solicitud.

Sin embargo, la propuesta presentada por la Alcaldía apunta a que el puesto de votación vuelva a operar en el primer piso del Centro Comercial Sandiego.

Dicho lugar es considerado por la administración local como la opción más adecuada para evitar los inconvenientes registrados durante la primera vuelta presidencial.