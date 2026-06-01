La tensión política tras la primera vuelta presidencial escaló este domingo luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que no aceptaba los resultados del preconteo electoral.

La declaración provocó una respuesta inmediata del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien cuestionó duramente la postura del mandatario y defendió la legitimidad del proceso.

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Fico cuestionó el mensaje de Petro sobre los resultados preliminares

La controversia comenzó después de que Gustavo Petro publicara un mensaje en su cuenta de X en el que afirmó que el preconteo “no tiene fuerza vinculante” y aseguró que, como presidente, no aceptaba los resultados preliminares divulgados tras la jornada electoral.

El jefe de Estado sostuvo que existen dudas sobre el software utilizado para el conteo y señaló presuntas inconsistencias relacionadas con el censo electoral.

Minutos después, Federico Gutiérrez respondió desde la misma red social con un mensaje en el que rechazó las declaraciones del mandatario nacional y cuestionó que se pusiera en duda el proceso electoral.

“Solo le sirven los resultados cuando le convienen”, escribió el alcalde de Medellín en una de las frases más contundentes de su pronunciamiento.

Además, afirmó que “Petro y sus aires de dictador quedan cada vez más en evidencia”, en referencia al rechazo expresado por el presidente frente a los resultados preliminares de la votación.

En su publicación, Gutiérrez también defendió la institucionalidad del país y respondió directamente al jefe de Estado sobre su negativa a aceptar el preconteo.

“¿Y quién dijo que es usted el que debe aceptar los resultados? Para eso está la Registraduría”, manifestó el mandatario local.

Según su mensaje, las autoridades electorales son las encargadas de consolidar y validar oficialmente los resultados de los comicios.

Petro y sus aires de dictador queda cada vez más en evidencia. Solo le sirven los resultados cuando le convienen.

Deje de amenazar que en Colombia hay instituciones y hemos resitido su desgobierno del lado de la gente y con la Justicia.

Y quién dijo que es usted el que debe… https://t.co/cPzQCKtIw1 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 1, 2026

El debate se centra en el preconteo y el escrutinio

Las declaraciones de ambos dirigentes reavivaron la discusión sobre las diferencias entre el preconteo y el escrutinio electoral.

El preconteo corresponde a un mecanismo informativo que permite conocer tendencias durante la noche de elecciones.

Por su parte, el escrutinio es el procedimiento oficial mediante el cual jueces y comisiones electorales verifican y consolidan legalmente los resultados.

Petro insistió en que únicamente reconocerá los datos que resulten del escrutinio oficial y no los divulgados a través del sistema preliminar de conteo.

Sus afirmaciones generaron reacciones desde distintos sectores políticos, que interpretaron sus palabras como un cuestionamiento a la transparencia del proceso electoral.

En ese contexto, Federico Gutiérrez elevó aún más el tono de la confrontación política.

En el mismo mensaje publicado en redes sociales, aseguró que Colombia cuenta con instituciones sólidas y sostuvo que el país ha resistido lo que calificó como un “desgobierno”.

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Además, lanzó una de las críticas más fuertes contra el presidente al afirmar que “pasará a la historia como el peor presidente de Colombia”.

La discusión se produce en un momento clave para el panorama político nacional, cuando el país entra en la recta final hacia la segunda vuelta presidencial.

Las tensiones alrededor de los resultados de la primera jornada electoral siguen creciendo.