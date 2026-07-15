El lamento de un campesino por la muerte de 43 vacas tras bombardeo en Antioquia: “eran el sustento de mi vida”

La ofensiva de la Fuerza Pública contra los criminales en diferentes zonas del país, continúa. Sin embargo, el pasado viernes, 10 de julio, un bombardeo contra el Clan del Golfo en Amalfi, Antioquia, terminó afectado seriamente a un campesino.

En entrevista con Noticias Caracol, un campesino identificado como Freddy Pineda, denunció que en medio de dicho bombardeo 43 vacas, que eran el sustento de él y su familia, murieron tras ser alcanzadas por la onda explosiva.

“Resulté afectado por un bombardeo que hubo el viernes en la noche como a las 10. Yo tenía un ganadito en la parte de arriba de los potreros, 43 reses, entre ellas unas muy lecheras que eran el sustento de mi vida”, empezó relatando el campesino en el noticiero citado anteriormente.

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Por lo tanto, el hombre, que aún no ha puesto la denuncia formal por problemas de orden público en la zona, está pidiendo que por favor lo ayuden.

Y no fue solo la muerte de sus vacas. Él y su casa también fueron alcanzados por esquirlas tras ese bombardeo.

“Entonces requiero qué solución me dan. También mi casa resultó afectada por unas esquirlas, mi vista también resultó afectada”, destacó.

El labriego también le narró a Noticias Caracol que por lo menos más 10 vacas de las que murieron, estaban embarazadas.

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“Necesito qué respuesta me dan. El bombardeo no sé de qué parte vino, ni para quién era. Entonces necesito saber, porque yo resulté muy afectado y en este momento no sé qué camino, trabajo coger, porque yo con arto sacrificio me conseguí esos animales por ahí trabajando, jornaleando, para ser el sustento para mí y mí familia. Entonces requiero de alguna solución”, insistió Pineda en Noticias Caracol.

En medio de dicho operativo de la Fuerza Pública, dos presuntos criminales del Clan del Golfo fueron dados de baja.