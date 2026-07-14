Gobernadora del Chocó pide “abstenerse de movilizarse por la vía Quibdó-Medellín” tras retención de 39 personas y presencia del ELN

La vía que comunica a Quibdó con Medellín permanece este martes bajo una grave situación de orden público luego de que presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacaran a tropas del Ejército Nacional y atravesaran dos buses de servicio público en el sector de Las Toldas, reteniendo a 39 personas, entre ellas una menor de dos años.

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Ante la emergencia, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, hizo un llamado urgente a la ciudadanía, especialmente a transportadores y viajeros, para abstenerse de transitar por este corredor vial hasta que las autoridades restablezcan las condiciones de seguridad.

La mandataria departamental explicó que la alteración del orden público se presenta mientras el Ejército Nacional desarrolla operaciones militares para recuperar el control total de la carretera y neutralizar las acciones del grupo armado ilegal.

Según Córdoba, desde las primeras horas del día el ELN ha intensificado sus ataques contra las unidades militares desplegadas sobre el corredor Quibdó-Medellín, situación que derivó en el bloqueo de la vía mediante la inmovilización de dos buses de la empresa Rápido Ochoa en el sector de Las Toldas.

La gobernadora informó que las 39 personas retenidas permanecían en buen estado de salud al momento de su pronunciamiento, aunque advirtió que su permanencia en medio de las acciones armadas representa un riesgo para sus vidas. Entre los pasajeros se encuentra una niña de apenas dos años.

“Es una muestra más de que no existe el más mínimo respeto por la ciudadanía y sus derechos humanos”, señaló la mandataria, al rechazar que la población civil sea utilizada en medio de las acciones violentas del grupo insurgente.

Por su parte, el Ejército Nacional condenó la retención ilegal de los pasajeros y confirmó que, en coordinación con la Policía Nacional y las demás autoridades competentes, adelanta operaciones militares para ubicar a los responsables y lograr la pronta liberación de las personas retenidas.

La institución exigió al ELN respetar la vida y la integridad de los ciudadanos retenidos y proceder a su liberación inmediata e incondicional, mientras continúan las operaciones para recuperar el control del corredor vial y garantizar la seguridad de los viajeros.