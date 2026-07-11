Cae red de narcotráfico al servicio de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: 6 capturados con fines de extradición

Las investigaciones contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada no cesan por parte de la Dijin de la Policía Nacional con apoyo de la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. En total, fueron 6 los capturados en los últimos operativos realizados por las autoridades judiciales en Colombia que harían parte de una supuesta criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína.

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Dichas capturas fueron realizadas en Santa Marta, en el departamento del Magdalena, y según las investigaciones, la organización, de carácter independiente, mantenía vínculos estratégicos con el Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), quienes proveían apoyo logístico y de seguridad para el movimiento de los cargamentos de cocaína.

“La modalidad delictiva consistía en la contaminación de aeronaves privadas que operaban desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta”, explicó la Dijin de la Policía Nacional.

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Foto: Suministrada a SEMANA.

La investigación de las autoridades comenzó en el año 2024 con el apoyo de las autoridades estadounidenses, lo que les permitió el uso de técnicas especiales de investigación.

“A través de la infiltración de un agente encubierto y el uso de fuentes humanas, los investigadores pudieron documentar la jerarquía criminal y la participación de integrantes clave, incluyendo a alias Barbas, señalado como cabecilla encargado de la producción y logística, y alias Conde, quien utilizaba su posición como supervisor de seguridad aeroportuaria para facilitar el ingreso clandestino de cocaína a las aeronaves”, detallaron.

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El proceso investigativo también le permitió a los investigadores vincular a la organización con la Operación Ohio, en la cual se incautaron 40 kilogramos de cocaína en Santa Marta y se capturaron a tres ciudadanos en flagrancia, proporcionando elementos materiales probatorios contundentes que fortalecieron el expediente para las solicitudes de extradición.

“Se logró la identificación de rutas que incluían no solo los Estados Unidos, sino también conexiones con puertos en Europa y el uso de cruceros turísticos para el tránsito de estupefacientes”, indicaron.

Los capturados serán extraditados a Estados Unidos. Foto: Policía Nacional de Colombia.

Según la Policía, esta operación no solo afecta las rentas ilícitas de los grupos armados ilegales, sino que envía un mensaje claro de contundencia contra el narcotráfico y la corrupción interna.

“Los 6 capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, a la espera de que se surtan los trámites de su extradición hacia territorio estadounidense”, agregó la Dijin.