Sale a la luz video clave de Adriana Manotas antes de morir tras practicarse un procedimiento estético en Bogotá

Se repite la historia de Yulixa Toloza, mujer de 52 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 19 de mayo en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca, luego de realizarse una cirugía estética en un lugar que operaba de manera ilegal en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

Ahora, la protagonista de un nuevo caso es Adriana Manotas, mujer que falleció el viernes, 10 de julio, tras realizarse un procedimiento estético en otro lugar clandestino que operaba en una vivienda del barrio Muzú, en la localidad de Puente Aranda.

Alcalde Carlos Fernando Galán pide denunciar centros estéticos clandestinos tras la muerte de Adriana Manotas en Bogotá

Precisamente, en las últimas horas salió a la luz un video donde se alcanza a ver a Manotas antes de morir en la IPS de la Cruz Roja, en Kennedy.

En las imágenes de una cámara de seguridad se observa que, cuando el reloj marcaba las 10:00 a.m. de este viernes, a Manotas la sacan convaleciente varias personas de la casa donde operaba el centro de estética clandestino.

Posteriormente, se observa a tres personas cargando a la mujer para subirla a una camioneta y llevarla a un centro hospitalario donde finalmente los médicos no lograron salvarle la vida, debido al grave estado de salud en que llegó.

#ATENCIÓN. Mujer habría fallecido tras realizarse procedimiento estético en establecimiento clandestino del b/Alquería (Bogotá). En un video de seguridad se observa que fue sacada en un vehículo por personal del sitio luego de presentar complicaciones que ahora son investigadas. pic.twitter.com/kpvUuwU2Lk — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 11, 2026

Tras la muerte de Matotas, desde la Secretaría de Salud aseguraron que, en articulación con la Alcaldía Local de Puente Aranda, Policía Nacional y Sijín, se desplazaron al lugar de los hechos para iniciar las respectivas investigaciones que permitan esclarecer todo.

Así mismo, resaltaron que el lugar donde fue intervenida quirúrgicamente Manotas, no está registrado como prestador de servicios de salud autorizado.

“El lugar donde se adelantó el procedimiento funcionaba sin avisos exteriores, identificación visible o información que permitiera advertir la prestación de servicios de salud. Tras la verificación en las bases de datos oficiales, se constató que el establecimiento no está registrado como prestador de servicios de salud autorizado, y la ciudadana identificada como representante legal del lugar no está habilitada legalmente como talento humano en salud”, resaltaron puntualmente.

Tras la muerte de Manotas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la mujer se había sometido, tres días antes de su fallecimiento, a un procedimiento estético en ese establecimiento, el cual operaba de manera ilegal.

“Lamento profundamente la muerte de Adriana Manotas luego de un procedimiento quirúrgico en un lugar clandestino en Puente Aranda. Aunque Adriana murió en un centro médico de la Cruz Roja en Kennedy, al parecer por un paro cardíaco, la información preliminar indica que hace 3 días se realizó un procedimiento quirúrgico en un establecimiento completamente clandestino en el barrio Muzú, desde donde llegó en estado crítico. EL CTI de la Fiscalía y la Policía están al frente de la investigación, y les he dado la instrucción a las entidades distritales de apoyar en todo lo que sea necesario para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables”, dijo Galán a través de su cuenta en X.