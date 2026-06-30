Con las ‘manos en la grasa’ fue capturada fisioterapeuta que inyectaba quemadores para bajar de peso en Medellín

Tathiana María Muñoz fue capturada cuando se quitaba los guantes de látex y mientras adelantaba, en un centro de estética, tratamientos para bajar de peso a través de procedimientos no autorizados, incluso arriesgados, en la ciudad de Medellín.

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La Fiscalía advirtió que Tathiana María inyectaba supuestos quemadores de grasa que no contaban con el registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. De estos procedimientos, al menos tres personas o pacientes terminaron con afectaciones, que derivaron en denuncias.

“Entre julio y agosto de 2024, un hombre y dos mujeres acudieron a un establecimiento de comercio que funcionaba en un inmueble del barrio Belén. Allí la hoy procesada les habría inyectado en diferentes partes del cuerpo una sustancia promocionada como quemador de grasa, la cual no contaba con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)”, explicó la Fiscalía.

Las víctimas de los procedimientos y sus declaraciones se convirtieron en elementos de prueba que se sumaron al expediente en contra de la fisioterapeuta. La mujer convirtió su oficio en una profesión de riesgo y en contra de sus pacientes. De acuerdo con el reporte de las autoridades, cuando Tathiana María fue capturada, se encontraba practicando lo mismo que la llevó al proceso y ahora a la cárcel.

Tathiana María Muñoz Muñoz, una fisioterapeuta señalada de causar lesiones a tres personas mediante la práctica de un procedimiento estético en Medellín Foto: Suministrada (API)

“Muñoz Muñoz fue capturada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y la Secretaría de Salud de Medellín, en diligencia de registro y allanamiento realizada en un local del barrio La América de Medellín, donde se estarían realizando procedimientos invasivos sin los permisos administrativos y sanitarios exigidos”, señaló el ente acusador.

Luego de la captura de la fisioterapeuta, un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de lesiones personales dolosas y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud. La mujer, que prácticamente fue capturada con las “manos en la grasa”, (dijeron los investigadores) no aceptó los cargos imputados.

“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Tathiana María Muñoz Muñoz, una fisioterapeuta señalada de causar lesiones a tres personas mediante la práctica de un procedimiento estético en Medellín (Antioquia)”, explicó la Fiscalía.

Tathiana María Muñoz Muñoz, una fisioterapeuta señalada de causar lesiones a tres personas mediante la práctica de un procedimiento estético en Medellín Foto: Suministrada (API)

La Fiscalía advierte que tiene todos los elementos de prueba para avanzar en un juicio en contra de la mujer y lograr una condena en su contra, un escenario que esperan las víctimas de procedimientos estéticos que confían en las intervenciones, pero terminan con graves lesiones, incluso la muerte.