Mujer que hizo cirugía estética en un apartamento de Bogotá será condenada por homicidio

El 17 de mayo de 2023, a un inmueble de la localidad de Kennedy, un apartamento del suroccidente de Bogotá, llegó una mujer a practicarse una cirugía estética. El procedimiento terminó en tragedia y la responsable fue identificada como Katherine Zuleta Castilla.

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La paciente sufrió un neumotórax traumático derivado de lesiones causadas con un elemento cortopunzante y falleció mientras era trasladada del apartamento a un centro médico. Una historia parecida a la que vivió Yulixa Toloza, la mujer que murió como consecuencia de una lipólisis láser de garaje.

La responsable de este caso, el de mayo de 2023, fue plenamente identificada, judicializada y presentada ante los jueces como responsable del delito de homicidio. Este martes se conoció que la Fiscalía logró un acuerdo con la mujer para recibir una condena por esta tragedia.

“Mediante un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Katherine Zuleta Castilla aceptó su responsabilidad en el procedimiento estético que le causó la muerte a una mujer, el 17 de mayo de 2023, en un inmueble de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá”, señaló la Fiscalía.

Durante el curso de la investigación, se logró establecer que la mujer encargada de adelantar el procedimiento estético no contaba ni con la experiencia o formación necesaria para este tipo de actividades, ni con el sitio donde las estaba ejerciendo: un apartamento del sur de Bogotá sin ninguna clase de seguridad.

“Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial: la intervención se realizó sin seguir los protocolos técnicos y sanitarios, y de manera improvisada en un apartamento. Además, la hoy procesada no contaba con la formación médica ni la idoneidad para ejercer este tipo de prácticas, y aun así siguió adelante en una actividad que representaba riesgo para la vida de la paciente”, advirtió el ente acusador.

La condena será por el delito de homicidio simple en la modalidad de dolo eventual. Foto: Gemini

El acuerdo fue presentado ante un juez penal de conocimiento que lo avaló y, de esta forma, Zuleta Castilla cumplirá una pena de ocho años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio simple en la modalidad de dolo eventual.