“Democratizar la belleza”: el concepto con el que se busca ampliar el acceso a servicios estéticos certificados y evitar riesgos en procedimientos clandestinos

La llamada “democratización de la belleza” se ha consolidado como una noción dentro del sector de servicios estéticos para referirse a la ampliación del acceso a procedimientos de cuidado personal que tradicionalmente se concentraban en clínicas especializadas o en segmentos de mayor capacidad adquisitiva. En su base, el concepto plantea que estos servicios lleguen a más zonas de la ciudad, con mayor oferta y condiciones reguladas, de manera que los usuarios puedan acceder sin exponerse a riesgos derivados de prácticas informales o no certificadas, un tema que ha cobrado relevancia ante recientes casos de procedimientos ilegales en las llamadas “clínicas de garaje”.

Bajo ese enfoque, la CEO de Chao Pelos, Milena Roldán, explicó en entrevista con SEMANA cómo interpreta este modelo dentro del proceso de expansión de su empresa en Bogotá. “Mi visión es la democratización de la belleza”, afirmó.

En ese contexto, señaló que el crecimiento de la empresa ha implicado también transformaciones internas en su estructura laboral. “Con estas nuevas aperturas estamos haciendo ascensos, lo que significa mejoría en las condiciones de vida de muchas de las colaboradoras de la empresa”, dijo.

CEO de Chao Pelos, Milena Roldán. Foto: Suministrada / API

Actualmente, la compañía suma 11 sedes en Bogotá, con presencia en localidades como Fontibón y Suba. Sobre la estrategia de expansión, Roldán explicó que responde a criterios de ubicación poblacional y acceso a los servicios. “Hemos visto demográficamente dónde hay más personas y poder tener varios puntos por toda la ciudad, en donde muchas personas puedan acceder fácilmente, es el objetivo”, indicó.

La directiva añadió que el enfoque de la empresa está dirigido principalmente a estratos medios. “Vamos más enfocados a estratos 3 y 4, en donde este nicho de personas pueda acceder a servicios de calidad y que no tenga que recurrir, por el deseo de realizarse un procedimiento estético, a lugares donde se vea comprometida su integridad física o emocional”, señaló.

Roldán también describió los retos que ha implicado la expansión del negocio. “Cuando el barco es más chiquito, tú lo puedes manejar muy bien, pero cuando el barco va creciendo, ya necesitas pilotos y copilotos”, afirmó, al referirse a la complejidad administrativa del crecimiento.

Sobre la dinámica urbana, explicó que la presencia en centros comerciales ha sido clave en la estrategia. “En una ciudad como Bogotá el plan es ir al centro comercial y nosotros vamos buscando a las personas donde están ubicadas”, dijo.

En cuanto al panorama empresarial, expresó preocupación por las condiciones actuales del sector. “A veces veo el futuro con mucha preocupación”, afirmó, al señalar tensiones entre el sector productivo y el entorno regulatorio.

Como ejemplo, mencionó que la empresa registró “incrementos laborales del 54 % entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026”. Añadió que, aunque considera necesarias las mejoras laborales, estas deben ir acompañadas de condiciones que permitan la sostenibilidad de las empresas.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos de acudir a establecimientos no habilitados. “Si a ti te están haciendo un procedimiento invasivo, incluso el láser es considerado en Colombia como un procedimiento invasivo, tienen que tener habilitaciones médicas”, explicó, al insistir en la importancia de verificar certificaciones y autorizaciones oficiales antes de acceder a estos servicios.