Personas inmunosuprimidas y con lesiones en piel, entre los grupos que deben estar más atentos al mpox

Tras la confirmación de dos casos de mpox clado Ib en Colombia, uno en Antioquia y otro en Bogotá, Primero hace un llamado a fortalecer la prevención y prestar especial atención a las personas inmunosuprimidas, con VIH no controlado, enfermedades dermatológicas, heridas o alteraciones en la piel.

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Según el Instituto Nacional de Salud, en Colombia se han reportado 4.830 casos de viruela símica; la mayoría corresponde al clado II, pero las autoridades monitorean activamente el reciente ingreso del clado Ib, con dos casos detectados en el país y sin evidencia de transmisión comunitaria asociada hasta el momento.

El mpox es una infección viral que puede manifestarse con fiebre, dolor de cabeza, malestar general, inflamación de ganglios y lesiones en piel o mucosas. Estas lesiones pueden aparecer como vesículas o ampollas, generar dolor o picazón, y ubicarse en diferentes zonas del cuerpo, incluyendo área genital, boca, rostro o zonas cercanas a los ojos. La presencia de estos síntomas, especialmente después de un viaje, contacto estrecho o exposición de riesgo, debe ser motivo de consulta.

VIRUELA DEL MONO - VACUNA - VACUNACIÓN - INYECCIÓN - MEDICAMENTO Foto: AFP

“El mpox clado Ib debe abordarse con información clara, vigilancia y detección temprana. En este momento, la prioridad es que las personas reconozcan los síntomas, reporten posibles contactos y protejan a quienes pueden tener mayor riesgo de complicaciones”, señaló Óscar León, director médico de Primero.

Advierten también que las personas con VIH no controlado, pacientes inmunosuprimidos, quienes tienen enfermedades dermatológicas como dermatitis o eccema, y las personas con heridas o alteraciones en la piel deben estar especialmente atentas. En estos casos, una barrera cutánea debilitada o un sistema inmune comprometido puede aumentar el riesgo de infección, progresión de la enfermedad o complicaciones. Por eso, la continuidad de los tratamientos médicos, la consulta temprana y el seguimiento clínico son claves para reducir riesgos.

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Aunque la mayoría de los casos puede evolucionar favorablemente con manejo médico y seguimiento adecuado, el riesgo aumenta cuando la infección se propaga sin control, hay coinfecciones o cuando la persona tiene una condición de base que compromete su respuesta inmunológica. La detección temprana permite orientar el manejo clínico, definir medidas de aislamiento si son necesarias y activar el seguimiento correspondiente a través de la EPS o entidad de salud.

Ante fiebre, ganglios inflamados, brotes con vesículas, lesiones dolorosas o con picazón, Primero Salud recomienda consultar a los servicios de salud e informar a la EPS, especialmente si existe antecedente de inmunosupresión, contacto estrecho con un caso confirmado o sospechoso, o aparición de síntomas después de un viaje.

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En caso de contacto con una persona diagnosticada o bajo sospecha de mpox, Primero recomienda vigilar la aparición de síntomas, evitar el contacto estrecho con niños menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas inmunosuprimidas, reforzar el lavado frecuente de manos con agua y jabón y usar tapabocas en situaciones de cercanía. También se recomienda evitar el contacto piel a piel y las relaciones sexuales ante lesiones o síntomas compatibles, hasta recibir orientación médica.

La entidad reitera que reconocer los síntomas, informar posibles contactos y seguir las indicaciones médicas permite reducir riesgos, evitar complicaciones y proteger a las poblaciones más vulnerables.