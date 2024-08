Viruela del mono, también conocida como mpox: ¿cuáles son sus síntomas y debe preocupar al mundo tanto como el covid-19?

Esta decisión desencadena ahora una respuesta internacional coordinada ante un acontecimiento extraordinario y la movilización de recursos, como vacunas y pruebas diagnósticas, para frenar la propagación de esta enfermedad infecciosa. Pero la OMS no ha declarado el mpox pandemia. Más bien, las medidas que ha puesto en marcha están diseñadas para evitar que se convierta en una.

¿Qué ha provocado esta última alerta?

La designación de la OMS anunciada esta semana se refiere al clado I. No sólo tiene una mayor tasa de letalidad, sino que presenta nuevas mutaciones que potencian la propagación entre las personas. Estos cambios, y la falta global de inmunidad al mpox, hacen que la población mundial sea vulnerable al virus.

Hay dos epidemias diferentes

En 2022, una epidemia de viruela del mono arrasó países no endémicos, incluso más allá de África. Se trataba de una variante del clado II originaria de Nigeria, llamada clado IIb. Se transmitía por vía sexual, afectaba predominantemente a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y tenía una baja tasa de letalidad. Esa epidemia alcanzó su punto máximo en 2022, con vacunas disponibles para las personas en riesgo en los países de ingresos altos, pero ha habido un repunte en 2024. Al mismo tiempo, se estaban produciendo grandes epidemias del clado I en la República Democrática del Congo, pero con mucha menos atención.

Las vacunas no estaban disponibles allí, incluso en 2023, cuando se produjeron 14.626 casos y 654 muertes. La mortalidad fue del 4,5 %, y mayor en los niños. De hecho, la mayoría de los casos y muertes en la República Democrática del Congo han sido niños. Esto significa que la mayor parte de la transmisión allí no es sexual y es probable que se haya producido a través de contacto cercano o aerosoles respiratorios. Sin embargo, en 2023 un brote en una zona no endémica del país, Kivu del Sur en el este, parecía ser por transmisión sexual, lo que indica más de una epidemia y diferentes modos de transmisión en la República Democrática del Congo.