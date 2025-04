Temblor en Colombia este Viernes Santo, 18 de abril: en varias regiones lo sintieron con fuerza

En redes sociales, algunos internautas han comentado: “Estuvo larguísimo, me despertó y todo. Estoy en Bogotá (...) Se sintió en Zipaquirá (...) Lo sentí en Bucaramanga (...) Yo me desperté porque sentí que crujió algo y la cama se me movía mucho desde Girardot (...) Se sintió con más fuerza aquí en Bogotá. Es raro sentir una réplica casi después de una hora y con más fuerza (...) Sentí el anterior y ahora este, definitivamente no quieren que uno duerma (...) Se sintió en Moniquirá, Boyacá; muy fuerte!!! Reportan desde Bucaramanga que siguen las réplicas (...) Durísimo volvió a temblar más duro! Tibasosa -Boyacá”.