Fiscalía inicia investigación por atentados terroristas en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca

La Fiscalía General de la Nación anunció este domingo el inicio de la investigación por los atentados terroristas que se presentaron en las últimas 48 horas en el suroccidente de Colombia, principalmente los ocurridos en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.

¿Quién está detrás de la escalada terrorista en Cauca y Valle? Alias Marlon es uno de los señalados; este es su perfil

El ente acusador señaló que ya dispuso de sus capacidades investigativas, técnicas, científicas y de análisis para lograr la judicialización de las personas responsables de la escalda terrorista en esta región del país.

La Fiscalía señaló como directamente responsables a miembros de las disidencias de las Farc que operan en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, tal como lo ha venido denunciando el Gobierno nacional y las Fuerzas Militares y de Policía.

“Un equipo de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, a través de fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, asumió de manera inmediata las noticias criminales creadas con ocasión de los 22 actos violentos perpetrados durante las últimas 48 horas, que dejan preliminarmente 20 personas muertas y más de 30 heridas”, señaló.

En la labor estarán apoyados por fiscales y analistas de las seccionales de Cauca, Valle del Cauca y Cali, y, además, tendrá un componente interdisciplinario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal.

“Se avanza de manera prioritaria en la obtención de elementos materiales probatorios, evidencia técnica y científica, y en la construcción de un contexto criminológico que conduzcan a tener claridad sobre las estructuras involucradas en estas graves violaciones a los derechos humanos”, indicó.

La entidad también confirmó que una comisión del nivel central se trasladará en las próximas horas a esta región del país, con el objetivo de articular esfuerzos con otras autoridades y consolidar un plan metodológico para el desarrollo de las actividades investigativas.

El Ministerio de Defensa, por su parte, evaluó la situación de orden público en el departamento del Cauca, luego de los ataques terroristas perpetrados por las disidencias de las Farc y anuncio medidas.

Tras un consejo de seguridad, la cartera anunció recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables como alias Farley, alias David o Mi Pez y alias Jairo Ramírez.

El ministerio reiteró el llamado a la ciudadanía para fortalecer la inteligencia y prevenir nuevos hechos: “La burbuja de inteligencia contra estos criminales se vigoriza para acelerar su neutralización. Pero necesitamos que la población nos apoye llamando al 157; una llamada puede salvar vidas”.