Estos serán los cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este miércoles, 29 de abril: conozca los lugares y horarios

En medio de los trabajos de la empresa Enel para mejorar el suministro de energía en Bogotá, la Alcaldía informó sobre la nueva programación de cortes de luz para este miércoles 29 de abril, que tendrá afectaciones en varios puntos de la capital de Colombia.

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Los ciudadanos estarán durante un periodo establecido por la entidad sin poder hacer uso de algún equipo que requiera el uso de energía mientras se llevan a cabo los mantenimientos.

Adicionalmente, Enel realizará cortes de luz en el municipio aledaño de Soacha.

Estos son los barrios que tendrán cortes de luz este miércoles 29 de abril

Localidad de Chapinero

Para esta nueva jornada de mantenimiento, la localidad no tendrá energía en 4 distintos barrios. En el caso del barrio Chapinero Norte, la zona tendrá cortes de luz a partir de las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. El sector comienza desde la calle 61 hasta la 65 y entre las carreras 8 y 11.

Para el barrio Espartillal, de la calle 76 a 79 y entre las carreras 11 y 13, no tendrán energía a partir de las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

El barrio Lago Gaitán no dispondrá de luz en la carrera 17 a 19 entre las calles 79 a 81 a partir de las 8:30 a.m. hasta las 12:30 p.m.

Finalmente, el barrio El Retiro no tendrá energía en horas de la tarde, comenzando desde la 1:00 p.m. y finalizando a las 5:00 p.m. Los puntos serán desde la carrera 13 a la 15, entre las calles 82 y 84.

Localidad de Engativá

Un total de 4 barrios no dispondrán de energía mientras se realizan las labores por parte de Enel. Para el barrio Bonanza, no habrá energía desde horas de la mañana, iniciando a partir de las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Los sectores que no tendrán servicio comenzarán desde la carrera 70 hasta la 72 entre las calles 77 y 79.

En el caso del barrio El Laurel, el horario programado para el corte de luz será en horas de la tarde, desde las 12:30 p.m. hasta las 2:00 p.m., desde las carreras 69 y 71 entre las calles 66 y 68.

El barrio La Faena no dispondrá de luz desde las 2:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. Las zonas que no tendrán servicio serán desde la calle 68 a la 70 entre las carreras 117 a 119

Finalmente, el barrio Palo Blanco no dispondrá de luz desde la calle 68 a 70 entre las carreras 70 a 72.

Localidad de Fontibón

El barrio Santa Cecilia tendrá cortes de luz desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. desde las calles 24 a 26 entre las carreras 84 a 86

Localidad de Kennedy

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., desde la calle 0 Sur a la calle 2 Sur, entre las carreras 85 a 87, el barrio Patio Bonito no dispondrá de energía.

Localidad de Puente Aranda

El barrio Tejar no tendrá luz en las carreras 51 a 53 entre las calles 33 Sur a la calle 35 Sur; la programación comenzará a las 7:45 a.m. hasta la 4:45 p.m.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., desde la calle 141 a 143 y entre las carreras 112 a 114, el barrio Lombardía no tendrá energía.

Municipio de Soacha (Comuna 6), en Cundinamarca

El barrio Altos de la Florida I Sector no tendrá acceso de luz desde las carreras 15 Este a carrera 19 Este entre las calles 3 a la calle 7. El horario de la programación comienza a las 8:15 a.m. y termina a las 5:15 p.m.

Estas son las recomendaciones de Enel ante los cortes de luz

Enel Colombia, ante la programación de cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños, emitió una serie de recomendaciones a los ciudadanos que se verán afectados durante esta jornada. La entidad recomienda desconectar los electrodomésticos que estén en los hogares durante los mantenimientos para evitar posibles daños.

Adicionalmente, se aconseja organizar las actividades que se lleven a cabo en sus casas con anticipación. Asimismo, es recomendable no abrir las puertas de las neveras mientras se realiza el mantenimiento, ya que podría terminar afectando el estado de las comidas congeladas.

Si es necesario el ingreso del personal técnico para realizar sus labores, se debe permitir el acceso a ellos; sin embargo, si tienen alguna inquietud, pueden verificar la identidad de los trabajadores en la línea 601 5 115 115 para Bogotá y Cundinamarca.