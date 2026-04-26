Electrodomésticos de la cocina que podrían causar incendios si no se desconectan después de su uso

¿Sabía que algunos electrodomésticos del hogar, especialmente en la cocina, pueden representar un riesgo de incendio si no se utilizan con precaución? No es un secreto que estos dispositivos están presentes en la mayoría de viviendas y facilitan las tareas del día a día, generalmente en labores como cocinar o limpiar.

Tres electrodomésticos ‘devoradores’ de energía que no debería dejar conectados a la hora de dormir

Sin embargo, uno de los peligros más comunes en casa son los incendios provocados por aparatos eléctricos que se dejan conectados innecesariamente. Por eso, es importante identificar cuáles deben desconectarse de inmediato después de cada uso, para prevenir accidentes y consecuencias mayores.

De acuerdo con el fabricante de electrodomésticos Teka, la cafetera presenta riesgos particulares que la diferencian de otros equipos y que podrían provocar cortocircuitos inesperados. Ante esto, la mejor recomendación es desenchufarla una vez finalice su uso, con el fin de minimizar cualquier riesgo.

Desconectar los electrodomésticos es una práctica que muy pocos tienen. Foto: Getty Images

Otro electrodoméstico es el tostador, diseñado para dorar pan y otros productos. Esto se debe a que utiliza resistencias eléctricas que alcanzan altas temperaturas para cumplir su función, lo que incrementa la posibilidad de un incendio en caso de una falla. Además, dejarlo conectado, incluso cuando no está en uso, puede generar sobrecargas eléctricas y aumentar el peligro.

Finalmente, el microondas también puede representar un riesgo, incluso después de ser desconectado, debido a su capacidad de retener energía eléctrica. Esto podría generar chispas o pequeñas llamas que, al entrar en contacto con materiales inflamables, podrían provocar un incendio.

Podría generar chispas o llamas que, al tocar materiales inflamables, causarían un incendio. Foto: Getty Images/iStockphoto

En cualquiera de estos electrodomésticos, un cortocircuito, un cable en mal estado o una falla interna pueden desencadenar un incendio eléctrico en cualquier momento, incluso cuando el aparato no está en funcionamiento.

De esta manera, desconectar los electrodomésticos después de usarlos no solo ayuda a disminuir los riesgos, sino que también favorece el ahorro de energía y el cuidado de los equipos. Muchos aparatos siguen consumiendo electricidad, incluso en modo de espera, lo que a largo plazo puede impactar tanto la factura como su vida útil.

Este es el electrodoméstico que no incrementa el consumo de energía aunque esté siempre conectado

Incorporar este sencillo hábito puede hacer una gran diferencia en la seguridad del hogar. En medio de una rutina diaria donde suele primar la prisa, tomarse unos segundos para desenchufar los dispositivos se convierte en una medida preventiva clave para evitar accidentes y mantener un entorno más seguro en la cocina.