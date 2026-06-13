En video quedó grabado cómo alteran los cajeros automáticos para hacer estafas; así puede darse cuenta al retirar

Un video difundido en redes sociales encendió las alertas sobre una modalidad de fraude que sigue afectando a usuarios de cajeros automáticos. La grabación expone cómo delincuentes modifican algunos componentes de estos equipos para obtener la información de las tarjetas bancarias y posteriormente sustraer dinero de las cuentas de sus víctimas.

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La advertencia fue realizada por María Aperador, experta en ciberseguridad y creadora de contenido sobre seguridad digital, quien explicó el funcionamiento de este engaño y llamó a los usuarios a prestar atención a cualquier irregularidad antes de realizar una transacción.

Así funciona el truco que utilizan los delincuentes

Según explicó la especialista, los estafadores instalan dispositivos falsos sobre partes originales del cajero automático para capturar información sensible de los clientes.

“Mira esto de aquí. Esta es una técnica cada vez más habitual en la que trucan los cajeros automáticos para que cuando tú metas tu tarjeta e introduzcas tu PIN, te clonen la tarjeta y puedan robarte el dinero. Hay que tener mucho cuidado y revisar siempre cualquier signo inusual que veamos”.

En las imágenes se observa cómo los delincuentes colocan un teclado falso encima del original. De igual forma, manipulan la zona por donde se entrega el dinero durante el retiro, incorporando piezas adicionales que pueden pasar desapercibidas para los usuarios.

La revisión física puede ayudar a detectar el fraude

El procedimiento mostrado en el video evidencia que algunos de estos elementos añadidos pueden retirarse con relativa facilidad. Mediante el uso de unas llaves, se demuestra cómo es posible desmontar los teclados superpuestos y la pieza instalada en la salida del efectivo.

Asimismo, se señala que una ligera presión o movimiento sobre ciertas partes del cajero podría revelar si se trata de componentes falsos colocados por los delincuentes para ejecutar la estafa.

Por ello, los expertos recomiendan inspeccionar cuidadosamente el equipo antes de introducir la tarjeta o digitar la clave.

Qué es el skimming y por qué representa un riesgo

Esta modalidad está relacionada con el denominado skimming, una técnica de fraude financiero ampliamente utilizada en diferentes países.

El skimming es una estafa en la que delincuentes utilizan dispositivos ocultos (skimmers) para clonar los datos de las bandas magnéticas o chips de las tarjetas bancarias. Con esta información, los criminales pueden realizar copias de las tarjetas o efectuar transacciones fraudulentas que terminan afectando directamente a los usuarios.

El fraude mostrado en el video corresponde al skimming, una técnica usada para clonar tarjetas bancarias. Foto: Getty Images

La combinación de lectores falsos, teclados adulterados y otros accesorios instalados en los cajeros permite a los estafadores obtener tanto los datos de la tarjeta como el número PIN necesario para acceder a la cuenta.

Las recomendaciones de Santander y BBVA para evitar caer en la trampa

Ante este tipo de fraudes, entidades financieras como Santander y BBVA han compartido medidas de prevención para reducir los riesgos al momento de utilizar cajeros automáticos.

Santander recomienda examinar detenidamente el estado del equipo antes de realizar cualquier operación.

“Tómate un momento para ver si hay elementos extraños en el cajero automático o el terminal de pago, como teclados o ranuras sobrepuestas. Además, fíjate que no haya signos de alteración en los dispositivos ni que alguna de sus partes esté suelta, parezca manipulada o contenga rastros de pegamento, por ejemplo”, señala el banco Santander.

Por su parte, BBVA aconseja elegir con cuidado el lugar donde se realizan los retiros.

“Evita los cajeros situados en la vía pública siempre y cuando sea posible. Es más probable que hayan sido manipulados”.

Los expertos coinciden en que una revisión rápida del cajero antes de usarlo, cubrir el teclado al introducir el PIN y reportar cualquier anomalía pueden marcar la diferencia para evitar convertirse en víctima de este tipo de fraude.