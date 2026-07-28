WhatsApp Web estrena una de sus funciones más esperadas: desde el computador y sin descargar ninguna aplicación

WhatsApp continúa ampliando las funciones disponibles en su versión para computadores y prepara una de las novedades más esperadas por millones de usuarios. Las llamadas ya están disponibles en WhatsApp Web y llegan con nuevas funciones que permiten mover las llamadas grupales entre dispositivos, mejorar la calidad de la imagen y suprimir el ruido de fondo para evitar interferencias en la comunicación.

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Los usuarios de WhatsApp Web ya pueden realizar y recibir llamadas de voz y videollamadas, tanto individuales como grupales, directamente desde el navegador, sin necesidad de descargar una aplicación adicional ni tener el celular a la mano.

Meta, empresa matriz de WhatsApp, asegura que la experiencia de uso en la versión web es la misma que en el resto de dispositivos, incluso en materia de seguridad, ya que las llamadas están protegidas mediante cifrado de extremo a extremo.

Los usuarios de WhatsApp Web ya pueden realizar y recibir llamadas de voz y videollamadas. Foto: Getty Images

Junto con esta novedad, WhatsApp incorporó funciones adicionales que mejoran la experiencia de las llamadas, como la posibilidad de unirse desde otro dispositivo a una llamada grupal en curso sin que la comunicación se interrumpa.

Durante los primeros segundos de la llamada, la función QuickHD mejora progresivamente la calidad del video hasta alcanzar la alta definición. Además, incorpora cancelación de ruido para reducir los sonidos del entorno y una función de mejora de voz que permite escuchar a los participantes con mayor claridad.

Todas estas funciones comenzaron a desplegarse este martes y estarán disponibles de forma gradual para todos los usuarios de WhatsApp. Foto: Getty Images

Además, los organizadores podrán controlar quién accede a las llamadas grupales mediante la nueva función ‘Sala de espera’, que les permite aprobar o rechazar el ingreso de los participantes, según informó la compañía en un comunicado.

Todas estas funciones comenzaron a desplegarse este martes y estarán disponibles de forma gradual para todos los usuarios de WhatsApp.

*Con información de Europa Press.