Durante excavación arqueológica descubren un secreto que permaneció enterrado durante siglos en un campamento romano

La campaña de excavaciones arqueológicas realizada este mes en Herrera de Pisuerga, España, permitió descubrir dos campamentos romanos construidos en distintas épocas y superpuestos en un mismo espacio. El hallazgo aporta nuevos datos sobre la evolución de uno de los enclaves militares más antiguos del ejército romano en el norte de Hispania.

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Los trabajos forman parte del proyecto de investigación Arqueología y arquitectura civil y militar en el norte de Hispania, coordinado por la Unidad de Arqueología de IE University. El principal objetivo fue delimitar las estructuras campamentales localizadas en las antiguas eras de la localidad y definir con mayor precisión su desarrollo, orientación y límites en el sector oriental del yacimiento, según informó el equipo arqueológico.

Los responsables de la investigación destacaron que los resultados representan un avance importante para comprender la evolución de estos recintos militares y las transformaciones que experimentaron con el paso del tiempo.

Dos campamentos construidos en diferentes etapas

La ampliación del área excavada confirmó que esta zona del yacimiento no estuvo ocupada por una única instalación militar. Por el contrario, fue objeto de varias reformas vinculadas a las necesidades de las tropas asentadas allí, entre ellas la legio IIII Macedonica.

Aunque los materiales recuperados aún están siendo analizados, los resultados preliminares revelan la existencia de dos fases constructivas claramente diferenciadas, correspondientes a dos campamentos sucesivos, denominados Herrera I y Herrera II. Ambos estuvieron en funcionamiento entre las últimas décadas del siglo I a. C. y los siglos II y III d. C.

Esta secuencia permite reconstruir con mayor detalle la evolución de la presencia militar romana en Herrera de Pisuerga y comprender cómo fue cambiando el espacio a lo largo de los distintos periodos de ocupación.

Una campaña de excavaciones arqueológicas permitió descubrir dos campamentos romanos superpuestos en un mismo yacimiento. Foto: Getty Images

La fase denominada Herrera I corresponde al campamento más antiguo identificado hasta ahora en este sector. Sus estructuras se encuentran bajo las edificaciones posteriores y descansan directamente sobre el terreno natural. Los restos hallados evidencian una primera organización del espacio militar, aunque su extensión exacta, cronología y función deberán determinarse en futuras campañas arqueológicas.

Por su parte, Herrera II refleja una etapa posterior con una planificación más compleja y una orientación urbanística distinta, lo que demuestra una reorganización del recinto militar sobre el mismo emplazamiento.

Nuevas pistas sobre la vida de los soldados romanos

La campaña también permitió ampliar el conocimiento sobre la distribución interna del campamento, sus pavimentos, los niveles de circulación y el sistema de evacuación de aguas descubierto en 2023. La identificación de estas dos fases superpuestas resulta especialmente relevante para reconstruir la topografía militar romana de Herrera de Pisuerga.

Además, el estudio de los materiales arqueológicos recuperados permitirá precisar la cronología de cada etapa y profundizar en aspectos relacionados con el abastecimiento, la alimentación, el consumo y la vida cotidiana de los soldados que ocuparon el enclave.

Los trabajos hacen parte del proyecto de investigación Arqueología y arquitectura civil y militar en el norte de Hispania. Foto: Getty Images

La excavación fue coordinada por la Unidad de Arqueología de IE University y dirigida por los doctores Pablo Arribas Lobo y Olivia Reyes Hernando, junto con Alejandro Antolín Abad, investigador cuya tesis sobre la legio IIII Macedonica será presentada el próximo mes de septiembre en la Universidad de Salamanca.

Los investigadores prevén dar continuidad a los trabajos para completar la delimitación de las estructuras descubiertas, determinar con mayor precisión su función y avanzar en la reconstrucción de los campamentos vinculados a la legio IIII Macedonica y a las demás unidades militares que ocuparon este enclave en épocas posteriores.

*Con información de Europa Press.