Egipto halla en Marina El Alamein tumbas de 2.000 años y una ciudad bizantina en el desierto

Arqueólogos egipcios encontraron una serie de tumbas de 2.000 años de antigüedad en la costa del Mediterráneo, además de los restos de una ciudad de la era bizantina en el desierto occidental, informó el gobierno egipcio.

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En días donde el fútbol acapara atención, los restos fueron hallados en Marina El Alamein, unos 100 kilómetros al oeste de Alejandría, donde excavaciones recientes descubrieron 18 tumbas grecorromanas, indicó el sábado el Ministerio de Turismo y Antigüedades en un comunicado.

Varias cámaras funerarias fueron encontradas con sus piedras originales en su sitio, al tiempo que se halló un sarcófago de granito de unos 2,5 metros con su tapa intacta.

Dentro de las tumbas, los arqueólogos encontraron restos humanos junto a cerámicas, ánforas y otros objetos funerarios.

Dentro de las tumbas, los arqueólogos encontraron restos humanos junto a cerámicas, ánforas y otros objetos funerarios. Foto: Ministry of Tourism and Antiquities

Entre los hallazgos más notables había 24 objetos de oro situados en la boca de varios individuos, una práctica funeraria asociada a las creencias sobre la vida después de la muerte.

Se cree que el sitio correspondió a la ciudad antigua de Leucaspis, un puerto en el Mediterráneo que prosperó entre los períodos helénico y bizantino.

El último descubrimiento eleva a 44 el número de tumbas conocidas en Marina El Alamein desde que se identificó la primera en 1986, según el ministerio egipcio.

Egipto halla tumbas de 2.000 años y una ciudad bizantina en el desierto Foto: Ministry of Tourism and Antiquities

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Por otro lado, los arqueólogos descubrieron los restos de un asentamiento de la era bizantina, alrededor del siglo IV a.C., en el Oasis de Dajla, en el desierto occidental de Egipto.

La ciudad construida con adobe presenta una cuadrícula de calles planificadas, plazas públicas, edificios residenciales, una basílica y estructuras defensiva, lo que indica que había una comunidad urbana organizada en el interior del desierto.

Egipto ha intentado impulsar el turismo con grandes hallazgos arqueológicos, a menudo utilizados para poner de relieve la herencia cultural del país y atraer visitantes internacionales.

Sobre Marina El Alamein

Según expone el portal Ancient Pages: “Situada a unos 100 kilómetros al oeste de Alejandría, se cree que Marina El Alamein es la antigua ciudad de Leucaspis, mencionada por el geógrafo griego Estrabón. La ciudad floreció desde el período helenístico hasta el bizantino, alcanzando su máximo esplendor durante los tres primeros siglos de nuestra era.

El yacimiento arqueológico fue descubierto en 1986 durante las obras de construcción en la zona de Marina. Foto: Ministry of Tourism and Antiquities

El yacimiento arqueológico fue descubierto en 1986 durante las obras de construcción en la zona de Marina. Desde entonces, las excavaciones han sacado a la luz una de las ciudades costeras antiguas mejor conservadas de Egipto, con una red de calles planificada, barrios residenciales, edificios públicos, un puerto, distritos comerciales y extensos cementerios que reflejan la diversidad cultural de la región durante los periodos helenístico y romano.

Estos recientes descubrimientos enriquecen aún más el conocimiento de la historia de la ciudad y respaldan los esfuerzos en curso para preservar el yacimiento y convertirlo en un destino turístico arqueológico y cultural de primer orden en Egipto".

*Información de AFP