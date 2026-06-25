Desde mañana y hasta el domingo 23 de agosto de 2026, una muestra imperdible en el Museo Nacional de Colombia: se expondrán gran parte de las 1.194 piezas arqueológicas que han sido repatriadas por el Estado colombiano durante el último cuatrienio (2022-2026), en un esfuerzo sin precedentes del Gobierno saliente por la reparación histórica y el fortalecimiento de las memorias colectivas.

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La exposición, titulada Pasados en retorno. Repatriación del patrimonio arqueológico, busca resaltar los procesos de repatriación, restitución y retorno que han permitido el regreso al país de 1.194 bienes arqueológicos que guardan la memoria, la identidad y la historia profunda de la nación. Esto se realiza gracias a la articulación y esfuerzos del Museo Nacional de Colombia, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Cancillería de Colombia.

Yannai Kadamani, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, destacó que “cada una de estas piezas que regresa a Colombia trae consigo una historia, una memoria y una relación profunda con los pueblos que habitan este territorio. La repatriación del patrimonio arqueológico no consiste solamente en recuperar objetos; es un acto de reparación histórica que nos permite reencontrarnos con los saberes, las culturas y las formas de vida que nos constituyen como nación. Con esta exposición queremos que la ciudadanía conozca el valor de estos procesos y comprenda que proteger el patrimonio es también cuidar las memorias colectivas y fortalecer nuestra identidad cultural”.

Los bienes arqueológicos fueron repatriados de 14 países distintos y son diversos en territorios de procedencia, materialidad, temporalidad, técnicas de manufactura y usos. Hasta el momento, se han asociado con 14 regiones arqueológicas, pero en general provienen de la gran diversidad cultural que habitó el actual territorio colombiano y hablan sobre los modos de vida del pasado. Su extensa historia, además, permite entender la relación que hoy tiene la sociedad colombiana con estos bienes patrimoniales.

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De hecho, Pasados en retorno. Repatriación del patrimonio arqueológico también busca divulgar cómo los procesos de repatriación, restitución y retorno del patrimonio arqueológico son el resultado del trabajo interinstitucional en el marco de la ejecución del Programa Nacional para Prevenir el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, coordinado por el Minculturas, así como de acciones de diplomacia cultural, cooperación judicial y gestión patrimonial, donde confluyen voluntades estatales y reivindicaciones comunitarias frente a los diversos valores culturales que contienen los bienes. Todo esto es una puja que hay que saber cómo liderar.

La exposición muestra los conocimientos construidos por parte de los diferentes actores involucrados en la repatriación, restitución y retorno de las piezas, al igual que analiza los casos que aún siguen pendientes, el andamiaje normativo que permite que las repatriaciones ocurran y el tráfico ilícito como un fenómeno que afecta a los patrimonios culturales.

Para Katia González Martínez, directora encargada del Museo Nacional de Colombia, “esta exposición será el primer espacio en el que gran parte de las piezas que han sido repatriadas por parte del Estado colombiano se mostrarán a los públicos. ‘Pasados en retorno’ es una oportunidad única para ver el patrimonio cultural que había sido sacado del país y que regresó para estar en medio de las comunidades y en los territorios que les dieron origen”.

'Pasados en retorno. Repatriación del patrimonio arqueológico' consta de tres ejes temáticos. Foto: Mauricio Idárraga / Museo Nacional de Colombia

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Por su parte, Alhena Caicedo Fernández, directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), exaltó el retorno de estos vestigios de nuestro pasado prehispánico como “un logro muy importante que tiene que ver con la voluntad política del Gobierno nacional por hacer de la cultura un referente de identidad de lo que somos como nación”. En cuanto a la exposición, la directora del ICANH sostiene que “cada objeto nos cuenta una parte del pasado prehispánico que nos constituye. Es una muestra de piezas arqueológicas muy importante para entender cuáles han sido los contextos de sociedades prehispánicas como la Quimbaya, Tumaco, Tairona y Nariño, y nos permite profundizar en cómo el pasado nos habla de nuestro presente y futuro”.

Pasados en retorno. Repatriación del patrimonio arqueológico consta de tres ejes temáticos: Los casos de repatriación, restitución y retorno, que muestra los 1.194 casos exitosos de repatriación durante este Gobierno, así como dos casos emblemáticos que siguen pendientes (la Colección Quimbaya y la Colección Lítica de San Agustín); La normatividad, que expone los hitos normativos de la protección del patrimonio cultural en el mundo y en el país, y El tráfico ilícito, que muestra cómo opera el tráfico ilícito de bienes culturales, así como algunos mecanismos que tienen el Estado y las ciudadanías para contribuir en su prevención.

*Horarios: del viernes 26 de junio al domingo 23 de agosto, en la Sala Talleres del Panóptico (primer piso), de martes a domingo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.