Festival de Música Petronio Álvarez fue suspendido por la Alcaldía de Cali tras terremoto: “Es prioridad”

El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, uno de los encuentros culturales más importantes de Cali, no se realizará en las fechas inicialmente previstas debido a la emergencia que atraviesa el país tras el fuerte terremoto registrado este lunes 10 de agosto.

La noticia fue confirmada por la Alcaldía de Cali a través de su cuenta oficial de X, donde explicó que la decisión responde a la situación generada por el movimiento telúrico y a la necesidad de concentrar los esfuerzos institucionales en la atención de las personas afectadas.

La edición número 30 del festival estaba programada para comenzar el próximo 12 de agosto, pero las autoridades determinaron suspender su realización como medida de prevención y solidaridad con las familias que enfrentan las consecuencias del sismo.

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“Frente a la emergencia nacional generada por el sismo de esta mañana y que ha afectado a las familias caleñas, queremos informarles que nuestra prioridad es y será siempre la vida y seguridad de todos”, señaló la administración distrital.

En el mismo comunicado, la Alcaldía indicó que la suspensión se tomó por instrucciones del alcalde Alejandro Eder, calificándola como “un acto de responsabilidad con la ciudad y el país”.

Por ahora, no existe una nueva fecha confirmada para la realización del tradicional encuentro cultural. Según explicó la administración, cualquier determinación sobre las actividades del festival dependerá de la evolución de la emergencia y de las evaluaciones realizadas por los organismos de socorro.

“Cualquier decisión futura sobre las actividades del festival quedará sujeta a la evaluación continua que hagan los organismos de socorro sobre el desarrollo de esta emergencia”, precisó el comunicado.

La suspensión también representa un reto para los artistas y delegaciones que ya habían llegado a Cali para participar en la celebración de las tradiciones del Pacífico colombiano. Frente a esta situación, la Secretaría de Cultura aseguró que puso en marcha un plan de contingencia para acompañarlos durante este periodo.

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“A los artistas, a las sabedoras, sabedores, delegaciones que ya están en Cali, les garantizamos su acompañamiento”, indicó la Alcaldía.

Finalmente, la administración caleña extendió su solidaridad y pidió a la ciudadanía sumarse a los esfuerzos para atender a las personas afectadas por la emergencia.