Jhon Arias muestra su corazón y busca transporte aéreo urgente para llevar médicos a Quibdó tras el terremoto

Jhon Arias muestra su solidaridad con sus paisanos chocoanos tras el terremoto que afectó la zona sur occidental del país. El volante de la Selección Colombia expresó su corazón y replicó un mensaje de ayuda en la red social Instagram con el fin de movilizar médicos en la zona.

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El jugador desde Brasil se unió al pedido de ayuda para rescatar a las víctimas y poder brindar los primeros auxilios a los damnificados por el movimiento telúrico en el departamento del Chocó, pues fue una de las regiones más azotadas por la catástrofe natural, que también se hizo sentir fuertemente en el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

Alejandra Ayala, esposa de Jhon Arias, colocó en sus estados de Instagram el pedido de ayuda para la población en Chocó y la urgencia por tener a disposición transporte aéreo para médicos. El jugador reposteó esa solicitud en sus redes personales.

Cabe recordar que Jhon Arias es un futbolista conocido por su carisma y pocas palabras en la Selección Colombia. En el camerino se ha ganado un lugar por su buena actitud, además de sus grandes rendimientos en la cancha. Tras el Mundial 2026, se convirtió en uno de los jugadores colombianos con mejor rendimiento vistiendo la camiseta del Palmeiras de Sao Paulo.

Sonríe Jhon Arias, sonríe Colombia: el atacante cafetero le dio el paso a la Tricolor, a octavos del Mundial, tras su gol contra Ghana. Foto: Getty Images

“¿Algún amigo en Colombia con avión privado? ¿O alguna empresa privada que nos alquile uno? Necesitamos llevar a unos médicos a Quibdó porque no tenemos suficientes para una tragedia de esta magnitud”, dice el mensaje de la esposa de Jhon Arias, replicado en sus redes sociales.

Crisis en Chocó tras el terremoto

El informe oficial de la Gobernación del Chocó advirtió que se habían registrado afectaciones materiales en viviendas, edificaciones e infraestructura pública y privada en diferentes municipios del departamento. La entidad gubernamental precisó que los daños todavía se encontraban en proceso de evaluación y que, por esa razón, aún no habían sido cuantificados.

Mensaje de Alejandra Ayala Foto: Instagram

La situación también generó afectaciones en los servicios públicos. De acuerdo con el reporte, se presentaron problemas en el fluido eléctrico y en los servicios de telefonía y comunicaciones en diferentes zonas del departamento.

El llamado de las autoridades se produjo mientras continúan las labores de evaluación de viviendas, edificaciones e infraestructura que pudieron resultar afectadas por el movimiento telúrico. Jhon Arias y su esposa siguen buscando transporte aéreo para colocar médicos en Quibdó y demás municipios y atender a los damnificados.