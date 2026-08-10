Angustia total del Junior Femenino por terremoto en Cali: crisis total en pleno movimiento en el aeropuerto

El Junior de Barranquilla Femenino sintió los efectos del durísimo terremoto de 7.4 que afectó la zona suroccidental del país este lunes . El equipo barranquillero estaba en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali atendiendo compromisos de la Liga Femenina Betplay, cuando se registró el movimiento telúrico.

El Benfica de Jhon Durán y Richard Ríos, por el terremoto en Colombia, puso su Fundación a disposición: Es oficial

La ciudad de Cali fue una de las regiones más afectadas por el terremoto en Colombia. El primer reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC) aseguró que la magnitud del movimiento fue de 7.4 y el epicentro fue en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

Según el reporte, la profundidad fue de 96 kilómetros, mientras que la latitud de 5.04° y la longitud de -76.34°. De inmediato, miles de personas comenzaron a compartir en redes lo que vivieron y a enviar sus imágenes a SEMANA.

El equipo femenino de Junior se encontraba en el aeropuerto de Cali esperando para tomar su vuelo hacia Bogotá y posterior a Barranquilla cuando sintieron el fuerte terremoto. Todo el plantel se encuentra bien. pic.twitter.com/DYexAsxzNf — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) August 10, 2026

En un video en las redes sociales de El Heraldo de Barranquilla, el Junior femenino, cuando se disponía a viajar a Bogotá, sintió el efecto del movimiento que dejó angustia y retrasó su desplazamiento a la capital.

Crisis en Cali tras el terremoto

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, publicó un mensaje en sus redes sociales: “Caleños, estamos recibiendo los reportes de afectaciones en varios edificios y estructuras de la ciudad. En este momento, desde Riesgo Cali de la Alcaldía de Cali, junto con los organismos de socorro, estamos verificando los daños y evaluando la situación. Estaremos informando oportunamente cualquier novedad”.

Terremoto en Cali, Colapso de infraestructura en diferentes lugares de la ciudad. Clínica de Colores, DESA, Galería Alameda, Edificaciones sobre la avenida roosvelt y al frente del coliseo de Hockey Miguel Calero. Foto: Aymer Andrés Álvarez

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró: “Ante el fuerte sismo registrado esta mañana, he dado instrucciones al secretario de Gestión del Riesgo del Valle para instalar de inmediato un Puesto de Mando Unificado (PMU) y conocer la situación en todo el departamento. Ya estamos articulados con los organismos de socorro y los coordinadores municipales, evaluando las primeras afectaciones. Tenemos reportes preliminares de daños en municipios como Riofrío y Vijes”.

Y luego, agregó: “Seguiremos realizando un barrido en todo el Valle del Cauca para establecer la afectación real y activar, de ser necesario, todas las acciones de atención y respuesta. Estamos atentos, unidos y trabajando para proteger la vida y la seguridad de los vallecaucanos”.

Terremoto en Cali, Colapso de infraestructura en diferentes lugares de la ciudad. Clínica de Colores, DESA, Galería Alameda, Edificaciones sobre la avenida roosvelt y al frente del coliseo de Hockey Miguel Calero. Foto: Aymer Andrés Álvarez

El presidente Abelardo De La Espriella se dirigió al país en un mensaje en redes. “He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados. Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando. ¡Firme por la Patria!“, escribió.