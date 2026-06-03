‘Por arte de magia’: el Museo Nacional homenajea a Gustavo Lorgia y a la historia de la magia en el país

El Museo Nacional de Colombia abrirá el próximo 11 de junio la exposición Por arte de magia, un homenaje al legado del mago Gustavo Lorgia (Bogotá, 1951-2024) y a su presencia en la memoria colectiva de varias generaciones de colombianos y colombianas. Al mismo tiempo, ofrece una mirada a la historia de la magia en Colombia como expresión artística y cultural con más de 100 años de historia.

Si tuvo infancia en los años ochenta, probablemente tuvo esta caja. Foto: Archivo Gustavo Lorgia

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Curada por sus dos hijos, Gustavo y María Paula Lorgia, la exposición reúne objetos mágicos y fragmentos en fotografía y video del archivo personal del mago, nutrido durante varias décadas de vida artística. A partir de ese material, se muestra cómo la magia ha sido un arte relevante en Colombia desde principios del siglo XX, así como un oficio y una expresión artística y cultural que crea escenarios para el disfrute de la fantasía, la ilusión y la sorpresa, con miles de profesionales y aficionados en el país.

María Paula Lorgia, una de las curadoras de la muestra junto con su hermano Gustavo. Foto: Mauricio Idarraga / Museo Nacional de Colombia

“A través de sus más de 50 años de trayectoria como artista y gestor cultural, Gustavo Lorgia le dio un lugar al oficio de la magia en Colombia y abrió un camino para que el ilusionismo latinoamericano y local tuviera reconocimiento en varios escenarios del mundo. El mago Lorgia —como era conocido popularmente— aprendió las artes mágicas gracias a su padre, Gustavo Lorgia Camacho, quien también trabajaba como ilusionista y fue fundador de la Sociedad Colombiana de Magos a mediados del siglo XX”, cuenta María Paula Lorgia, una de las curadoras.

La seccion 'Lo mejor de la magia en Colombia' destaca el papel de Lorgia como gestor cultural, director de la Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas y productor del Mundial de Magia. Foto: Archivo Gustavo Lorgia

La exposición, ubicada en el Gabinete: Memoria en Movimiento (ubicado en el primer piso del Museo Nacional de Colombia), estará abierta hasta el 6 de septiembre y estará acompañada de una agenda cultural que incluye shows de magia, talleres y conversatorios.

Para Katia González Martínez, directora encargada del Museo Nacional de Colombia, “esta es la primera vez que el Museo Nacional de Colombia se aproxima al arte de la magia como una práctica escénica y cultural con un desarrollo significativo en el país. Es una muestra más de cómo el museo se abre a nuevos relatos y otras voces. Esperamos que las familias, quienes disfrutaron en su infancia de la magia de Gustavo Lorgia, en especial los niños y las niñas, vengan al museo para vivir la magia y conocer a un personaje que nos regaló diversión”.

La exposición está compuesta por cuatro secciones: La rutina, que aborda la rutina de grandes ilusiones y la magia lúdica, rítmica y alegre que Lorgia practicó durante toda su carrera; La Sociedad Colombiana de Magos, que cuenta la historia del padre del mago, Gustavo Lorgia Camacho (1900-1972), quien también practicó la magia y fundó la primera sociedad colombiana de magos en 1953; Lo mejor de la magia en Colombia, que destaca el papel de Lorgia como gestor cultural, director de la Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas y productor del Mundial de Magia, y Magia, Magia, la Caja de magia, enfocada en uno de los juegos más recordados por las y los colombianos y que tuvo más de diez ediciones a lo largo de un periodo de cuarenta años.

La exposición está compuesta por cuatro secciones. Estará abierta hasta el 6 de septiembre y viene acompañada de una agenda cultural. Foto: Archivo Gustavo Lorgia

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Para Gustavo Lorgia, hijo del mago Lorgia y curador de Por arte de magia: “Esta exposición pretende expandir la visión sobre la magia en Colombia, revelando además su relación con otras artes: educación, filosofía, ciencia y cine. Esperamos que el público aprenda que el ilusionismo es un oficio consolidado en Colombia y que tiene un contexto histórico en el país. También los esperamos en los talleres, shows de magia y eventos que realizaremos alrededor de la exposición”.

La apertura tendrá lugar el miércoles 10 de junio, 5:30 p. m., en el Auditorio Teresa Cuervo Borda (abierta al público y exclusivo para mayores de edad). ¿Cuáles son los horarios de visita? Desde el 11 de junio en el Gabinete: Memoria en Movimiento, de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

*Más información en la página oficial del museo.