La maestra Beatriz González, fallecida el pasado 9 de enero, fue una de las artistas colombianas más importantes de los siglos XX y XXI, y una figura esencial del sector artístico y cultural en el país. Su labor fue fundamental para el Museo Nacional de Colombia: como curadora en jefe de las Colecciones de Arte e Historia —cargo que desempeñó entre 1989 y 2004— sentó las bases curatoriales, investigativas y pedagógicas que marcaron al museo durante sus transformaciones colectivas del siglo pasado y principios de este.

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Como homenaje a ese legado, y a todas las enseñanzas que dejó durante su paso por la institución, el Museo Nacional de Colombia abre al público la exposición Un mundo raro: el legado de Beatriz González en el Museo Nacional de Colombia, en el Gabinete de Conexiones (segundo piso).

“La melancólica canción que da título a esta muestra (de José Alfredo Jiménez) era una de las favoritas de la maestra y es el punto de partida para pensar en su relación con el Museo Nacional”, explica Carolina Vanegas Carrasco, artista plástica de la Universidad Nacional de Colombia, experta en la obra de Beatriz González y curadora de la exposición.

“Un amor profundo al que le entregó sus mayores esfuerzos durante catorce años. Un amor que no siempre sintió correspondido, incluso cuando su labor pedagógica en el museo se centró en fomentar la mirada crítica hacia el pasado”, añade.

Carolina Vanegas Carrasco, artista plástica de la Universidad Nacional de Colombia, experta en la obra de Beatriz González y curadora de la exposición. Foto: cortesía Museo Nacional de Colombia / A.P.I.

La muestra resalta esa relación; además de algunos de sus principales aportes curatoriales e investigativos a la museografía, a la historia del arte del siglo XIX —que investigó profusamente— y al estudio y revaloración del patrimonio custodiado por el Museo Nacional de Colombia.

En ese sentido, la exposición está compuesta por tres ejes: El primero, Los rostros del pasado, está centrado en los esfuerzos de la maestra Beatriz González por divulgar la iconografía de los personajes destacados de la historia nacional. Allí se destaca Cuadernos iconográficos, uno de los programas de divulgación de mayor impacto durante su gestión, cuyo objetivo era “coleccionar, clasificar y analizar las imágenes relativas a los personajes más notables de la historia, la cultura y el arte colombianos”, como lo explica su primera edición, publicada en 1996. Se destacan, especialmente, Simón Bolívar y La Pola, dos de las figuras históricas más estudiadas y apreciadas por ella.

‘Un mundo raro’ incluye 'Los rostros del pasado', que resalta los esfuerzos de la maestra Beatriz González por divulgar la iconografía de los personajes destacados de la historia nacional. Foto: cortesía Museo Nacional de Colombia / A.P.I.

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El segundo eje, Pensar con los objetos, sintetiza su metodología de trabajo curatorial, centrada en la investigación de la colección del museo y las estrategias para proyectar su crecimiento. Asimismo, se aborda su interés por recuperar el carácter tripartito del Museo Nacional de Colombia (historia, arte y ciencia), su convicción en la importancia de la investigación de las colecciones para enriquecer las salas permanentes y de la conexión del museo con la investigación contemporánea, principalmente, por medio de la Cátedra Ernesto Restrepo Tirado, creada en 1996 gracias a ella.

El último eje, El pasado es como lo pintan, presenta tres de sus principales investigaciones basadas en las colecciones del siglo XIX: la de Peregrino Rivera Arce, un militante liberal en la Guerra de los Mil Días (1899-1902), ataviado con sus materiales de dibujo y grabado; la de José Gabriel Tatis, cuya vida transcurrió entre el compromiso político y la voluntad creativa, y la de José María Espinosa, una de sus investigaciones estrella. “Espinosa me enseñó que la caricatura puede ser arte”, afirmó Beatriz González sobre este último artista en 2007.

'Un peso', serigrafía sobre papel de Simón Bolívar de 1978. Una de las dos obras de la maestra que integran esta exposición. Foto: cortesía Museo Nacional de Colombia / A.P.I.

Aunque la exposición se centra más en su legado que en su propio trabajo artístico, quienes la visiten tendrán la oportunidad de ver dos de sus obras: Un peso, la serigrafía sobre papel de Simón Bolívar de 1978, y Autorretrato con mascarilla (2004), una serigrafía sobre tela donde experimentó, en primera persona, la costumbre decimonónica de la mascarilla fúnebre.

Para Katia González, directora (encargada) del Museo Nacional de Colombia, “la idea con Un mundo raro es retribuir el amor que la maestra sintió por esta institución y reconocer algunos de sus aportes, que fueron muchos y fundamentales, para esta construcción colectiva y en permanente cambio que es el Museo Nacional de Colombia”.

Katia González, directora encargada del Museo Nacional de Colombia. Foto: cortesía Museo Nacional de Colombia / A.P.I.

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La maestra retratada en el museo que hoy le rinde homenaje. Foto: cortesía Museo Nacional de Colombia / A.P.I.

El homenaje a la maestra no solo incluye esta exposición, también se realizará en la Cátedra Anual de Historia, que estará dedicada al legado de la artista, curadora e investigadora.

“Lo que yo pude hacer, no sé si haya valido la pena o no, fue poner al servicio del Museo la creatividad de artista” Beatriz González

Un mundo raro: el legado de Beatriz González en el Museo Nacional de Colombia estará abierta hasta el 12 de julio. Es una oportunidad de conocer a profundidad otra faceta de la vida de la maestra, la cual mantuvo de la mano con su quehacer artístico, porque como ella misma solía decir cuando hablaba sobre su paso por el Museo Nacional de Colombia: “lo que yo pude hacer, no sé si haya valido la pena o no, fue poner al servicio del Museo la creatividad de artista”.

Abierta hasta el abierta hasta el 12 de julio, la muestra es una oportunidad de conocer a profundidad otra faceta de la vida de la maestra. Foto: cortesía Museo Nacional de Colombia / A.P.I.

Conversatorio sobre el legado de Beatriz González

En el marco de la exposición, se llevará a cabo un conversatorio con Carolina Vanegas Carrasco, la curadora, sobre el legado de Beatriz González, que tendrá lugar el 8 de abril a las 3:00 p. m.