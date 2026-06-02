Mauricio Carmona Rivera, ganador de la versión XII del Premio Luis Caballero, el reconocimiento más relevante en Colombia en el campo del arte contemporáneo, otorgado por el Idartes, presenta en la Galería Santa Fe Katabasis, una exposición que explora ríos subterráneos de Bogotá y Medellín y las memorias ocultas bajo la ciudad. La muestra estará abierta al público del 4 de junio al 16 de agosto de 2026, en el horario habitual de la galería, y contará con una programación de conversatorios, talleres y visitas guiadas.

Katabasis se configura como una arqueología urbana audiovisual que recorre los ríos San Francisco, en Bogotá, y Santa Elena, en Medellín, y registra los vestigios estructurales y arquitectónicos que persisten de distintas épocas en ambas ciudades. El propósito de la exposición es evidenciar y compartir las memorias asociadas a estos cuerpos de agua, que comparten procesos históricos similares, en los que —influenciados por corrientes como el higienismo, especialmente de origen francés, y diversas políticas urbanas— se iniciaron procesos de canalización que ocultaron tanto las propias fuentes hídricas como las obras de ingeniería construidas durante el siglo XIX para efectos de la conducción de sus aguas.

Mauricio Carmona Rivera (Medellín, 1982) es un artista plástico y realizador audiovisual colombiano cuya práctica articula la investigación histórica con lenguajes contemporáneos como la videoinstalación y el cine. Foto: Juanita González / cortesía Galería Santa Fe

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En palabras del artista Mauricio Carmona Rivera, el proyecto propone “un descenso a las entrañas de la ciudad para revelar imágenes que pueden volver a la superficie”.

Las proyecciones de Katabasis recrean de manera virtual el mundo subterráneo y las aguas que hoy circulan bajo Bogotá y Medellín, proponiendo una configuración visual que remite a las condiciones geográficas, técnicas y simbólicas del flujo hídrico en las grandes ciudades. El proyecto también incorpora un enfoque transdisciplinar que articula saberes provenientes de la arqueología, la ingeniería y las ciencias sociales, abordando problemáticas urbanas y ambientales desde una perspectiva crítica.

Etimológicamente, katabasis (del griego κατα, “abajo” βαίνω “avance”) hace referencia a la idea de descenso. Este concepto, vinculado al viaje al inframundo de Ulises en La Odisea de Homero, puede entenderse como una metáfora del tránsito por la oscuridad que permite reflexionar sobre la vida, la muerte y la posibilidad de cambio.

Programación

La exposición Katabasis contará con una programación pública que amplía sus ejes conceptuales mediante conversatorios, recorridos y experiencias de mediación.

El 6 de junio se llevará a cabo el conversatorio Trasegar y fluir: entre el infierno y la higiene, con el curador Luis Fernando González Escobar, centrado en los discursos higienistas y su incidencia en la transformación urbana. El 20 de junio se realizará el recorrido urbano Las formas de revelar un río, guiado por la investigadora Jimena Montaña Cuéllar, que propone una lectura histórica del río San Francisco, mientras que el 28 de junio y el 26 de julio tendrá lugar un recorrido multisensorial accesible con interpretación en Lengua de Señas Colombiana.

En julio, la agenda incluye el taller Mapas de agua y microrrelatos de memoria (1, 15 y 29 de julio y 12 de agosto), el laboratorio familiar Corrientes en movimiento (8, 9 y 10 de julio) y el conversatorio virtual Explorando el mundo subterráneo del centro histórico de Medellín con Pablo Aristizábal, que será transmitido por YouTube el 9 de julio.

La programación continuará con el conversatorio Katabasis (25 de julio), en el que participará la artista Adriana Pineda Estrada. El 1 de agosto se desarrollará el conversatorio Ficciones del inframundo (bajar la mirada), liderado por la historiadora Érika Martínez Cuervo, enfocado en los imaginarios de lo subterráneo.

Las proyecciones de Katabasis recrean de manera virtual el mundo subterráneo y las aguas que hoy circulan bajo Bogotá y Medellín. Foto: Juanita González / cortesía Galería Santa Fe

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El 6 de agosto se realizará una visita guiada multisensorial a la exposición en el marco de la conmemoración del cumpleaños de Bogotá, que vincula la obra con la memoria ambiental de la ciudad; y el 15 de agosto se desarrollará el conversatorio Ciudad sedimento, con la antropóloga Natalia Gutiérrez, en torno a las capas invisibles de la ciudad.

Los detalles completos de fechas, horarios y condiciones de participación podrán consultarse en los canales oficiales del Idartes y la Galería Santa Fe.

Asimismo, las instituciones educativas interesadas en participar en la franja Aula Expandida de Katabasis podrán programar su visita-taller para grupos escolares, al correo gerenciaartesplasticas@idartes.gov.co. Estas se desarrollarán del 11 al 14 de agosto de 2026.

Sobre el artista: Mauricio Carmona Rivera

Mauricio Carmona Rivera (Medellín, 1982) es un artista plástico y realizador audiovisual colombiano cuya práctica articula la investigación histórica con lenguajes contemporáneos como la videoinstalación y el cine. Se formó como artista plástico en el Instituto de Bellas Artes de Medellín, donde se graduó en 2002, y posteriormente como historiador en la Universidad Nacional de Colombia, en 2016, un cruce disciplinar que ha marcado de manera decisiva su obra. En 2012 realizó un intercambio académico en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, experiencia que amplió sus enfoques conceptuales y críticos.

El 6 de agosto se realizará una visita guiada multisensorial a la exposición en el marco de la conmemoración del cumpleaños de Bogotá, que vincula la obra con la memoria ambiental de la ciudad. Foto: Juanita González / cortesía Galería Santa Fe

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En el campo audiovisual, se ha desempeñado como productor y guionista del documental Estancia, que hizo parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias en su edición 63. Su trayectoria consolida una práctica que transita entre el arte y el cine, explorando la memoria, el territorio y las capas invisibles de la experiencia urbana.