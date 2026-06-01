En las últimas horas se confirmó la muerte de Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada. La noticia fue compartida a través de las redes sociales oficiales de la institución, donde horas atrás también se habían solicitado oraciones por su salud debido al delicado estado en el que se encontraba.

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Javier Alberto Ayala Amaya fue mayor general en retiro del Ejército Nacional de Colombia y, durante varios años, lideró la Universidad Militar Nueva Granada, una de las instituciones de educación superior más reconocidas del país.

Su fallecimiento generó múltiples mensajes de condolencia por parte de estudiantes, docentes, egresados y personas que siguieron de cerca su trayectoria profesional.

La universidad confirmó la noticia mediante un comunicado en el que destacó el legado que dejó tanto en el ámbito educativo como en el servicio público.

“Con profundo dolor, la Comunidad Neogranadina lamenta el fallecimiento del MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya, Ph. D., rector de la Universidad Militar Nueva Granada”, expresó la institución.

En el mismo mensaje, la universidad envió sus condolencias a sus familiares más cercanos.

“A su esposa, Sra. María del Rosario Quijano; a sus hijas, Paola, María Alejandra y Daniela; a sus nietas, familiares y seres queridos, les expresamos nuestras más sentidas condolencias”.

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Además, resaltó la huella que dejó durante su paso por la institución y el compromiso que mantuvo con la educación y el desarrollo del país.

“Hoy honramos a un líder excepcional, un hombre que dedicó su vida al servicio de Colombia, la educación y la familia neogranadina”, señalaron.

El comunicado concluyó con uno de los mensajes más emotivos, en el que se destacó el impacto de su trabajo en la formación de miles de estudiantes.

“Su legado permanecerá en cada estudiante, en cada proyecto, en cada región a la que llevó oportunidades y en cada avance que impulsó en nuestra Universidad”.

Esta fue la última publicación de Javier Alberto Ayala

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, varias personas comenzaron a revisar las últimas publicaciones compartidas por el rector en sus redes sociales. Una de las que más llamó la atención fue una fotografía familiar publicada durante un periodo de vacaciones.

En la imagen aparece acompañado por varios de sus seres queridos, entre ellos su esposa, sus hijas y sus nietas. La fotografía fue tomada en un espacio al aire libre, rodeado de vegetación, y muestra un momento de tranquilidad y unión familiar.

La publicación, que en su momento pasó desapercibida para muchos usuarios, cobró un significado especial luego de que se conociera la noticia de su muerte. Para quienes lo siguieron de cerca, la imagen se convirtió en uno de los últimos recuerdos públicos que compartió antes de su fallecimiento.