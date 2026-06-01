La joya oculta en ‘streaming’ con Tom Hanks que la crítica calificó como “perfecta”

De la extensa, sólida y ampliamente reconocida trayectoria que Tom Hanks ha construido a lo largo de décadas en la industria del entretenimiento, se desprenden múltiples interpretaciones memorables que lo han consolidado como uno de los actores más influyentes de su generación.

Dentro de ese vasto recorrido artístico, destaca especialmente una producción cinematográfica en la que el actor da vida a uno de los personajes más importantes y emblemáticos vinculados a la historia del cine.

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Se trata de Al encuentro de Mr. Banks (Saving Mr. Banks) (2013), una película que no solo resalta por su carga emocional y su trasfondo biográfico, sino también por la forma en que retrata el detrás de cámaras de una de las obras más queridas de Disney, consolidándose como una pieza clave dentro de la filmografía contemporánea del actor.

En esta producción, dirigida por John Lee Hancock y disponible en Disney+, Tom Hanks le da vida al mítico productor y cineasta Walt Disney mientras se narra parte del detrás de cámaras de Mary Poppins (1964).

La historia se desarrolla en la década de los años 60, cuando la escritora Pamela Lyndon Travers viajó hasta la ciudad de Los Ángeles para sostener una reunión con Walt Disney. En ese momento, el reconocido productor llevaba aproximadamente dos décadas intentando adquirir los derechos de sus historias con el objetivo de adaptarlas al cine.

Este objetivo estaba vinculado con una promesa personal que el cineasta había hecho a sus propias hijas y que se había convertido en un proyecto muy importante dentro de su carrera.

Sin embargo, Travers siempre se había mostrado firme en su negativa a aceptar las propuestas de Disney, ya que sentía un profundo temor sobre la forma en que el estudio pudiera adaptar y transformar a su personaje.

No obstante, la situación da un giro con el paso del tiempo, cuando, tras años sin publicar nuevas obras y con sus ingresos por ‘royalties’ prácticamente agotados, la escritora comienza a enfrentarse a la dura posibilidad de perder su casa, lo que la obliga a reconsiderar sus decisiones.

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En Al encuentro de Mr. Banks, Tom Hanks comparte protagonismo con Emma Thompson, quien da vida a la creadora de Mary Poppins. La película también cuenta con un reparto destacado que incluye a Colin Farrell, Ruth Wilson, Paul Giamatti, Bradley Whitford, B. J. Novak y Jason Schwartzman, quienes complementan la historia con sus respectivas interpretaciones.

La película protagonizada por Tom Hanks también explora la complicada infancia de Travers. El trabajo fue calificado por la crítica como “perfecto”, llegando a obtener 13 nominaciones a los Óscar, incluidas Mejor película, Mejor director y Mejor actriz para Julie Andrews, quien finalmente se llevó la estatuilla.