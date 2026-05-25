La Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks. Esta es la serie documental de 20 episodios que propone revisar el conflicto bélico más destructivo del siglo XX a través de archivos inéditos y una perspectiva humana.

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Su estructura se sostiene exclusivamente en material de archivo real restaurado, registros sonoros de la época y el análisis de historiadores internacionales.

La emisión televisiva se dividirá en dos etapas bien diferenciadas. Un primer bloque de ocho capítulos se extenderá hasta el inicio del próximo torneo mundial de fútbol, mientras que la segunda parte retomará la pantalla una vez finalizada la competencia deportiva.

La Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks” – HISTORY Foto: La Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks” – HISTORY

La obsesión de Hanks por la historia real

La implicación del actor estadounidense en esta producción no es casual. Su carrera ha estado fuertemente vinculada a la representación audiovisual del conflicto a través de títulos emblemáticos como Saving Private Ryan, Band of Brothers o la reciente Masters of the Air.

En esta oportunidad, el ganador del Óscar asume los roles de presentador, narrador y productor ejecutivo. Trabaja junto a su socio Gary Goetzman, bajo el sello de las casas productoras Nutopia y A+E Factual Studios Group.

Official U.S. Navy Photograph Foto: Official U.S. Navy Photograph

“Hay una enorme cantidad de material que nunca vimos. No solo hay escenas nuevas, literalmente nuevo material en celuloide, sino que además están mucho más integradas en el contexto de su tiempo”, señala el intérprete respecto al valor del metraje recuperado.

El propósito de la producción no radica en la repetición de la cronología tradicional. El enfoque busca examinar el comportamiento y las decisiones de la sociedad civil y militar en un contexto de incertidumbre absoluta.

History Channel - Official U.S. Navy Photograph, now in the collections of the National Archives (2017/06/13) Foto: Official U.S. Navy Photograph

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Del infierno en Europa al hongo nuclear

La primera fase del documental abarca el período comprendido entre 1939 y 1943. Los capítulos iniciales detallan el quiebre del equilibrio europeo tras la invasión de Polonia, el avance del régimen nazi, la persecución sistemática del Holocausto y el reordenamiento político del Reino Unido con Winston Churchill.

Posteriormente, el enfoque se traslada hacia la escala global de la contienda. La narrativa examina la invasión de la Unión Soviética, la expansión de Japón en Asia y el ataque a Pearl Harbor, hecho que motivó el ingreso de Estados Unidos en el conflicto.

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También se analizan escenarios estratégicos clave. Entre ellos se destacan las batallas navales en el Atlántico, los combates de desgaste extremo en Guadalcanal y la primera gran intervención terrestre estadounidense en el norte de África mediante la Operación Antorcha.

El bloque de la segunda etapa se adentra en la fase de desgaste definitivo. Esta sección aborda los enfrentamientos en Stalingrado, la campaña de Italia, el desembarco de Normandía y la actividad de los servicios de inteligencia en torno a la criptografía del código Enigma.

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El tramo final expone la caída del Tercer Reich y el desarrollo de la tecnología nuclear. Los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki determinaron la rendición japonesa y abrieron paso al orden geopolítico de la Guerra Fría.

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El veredicto de los expertos en el frente televisivo

Para garantizar el rigor de la reconstrucción, la serie contó con la colaboración del Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial de Nueva Orleans. El relato combina la escala geopolítica de los líderes de la época con las vivencias de los soldados en el frente.

Las imágenes restauradas se complementan con los testimonios de especialistas de referencia internacional. Entre los analistas que intervienen a lo largo de los episodios se encuentran:

80-G-61599: German U-boat attacks, WWII. SS Pennsylvania Sun burning after being torpedoed amidships by a torpedo by U-571 on July 15, 1942. Official U.S. Navy Photograph, now in the collections of the National Archives. (2017/06/13). Foto: History Channel - Official U.S. Navy Photograph, now in the collections of the National Archives (2017/06/13)

Antony Beevor (historiador militar)

(historiador militar) Jon Meacham (ganador del Premio Pulitzer)

(ganador del Premio Pulitzer) Tessa Dunlop

Saul David

Dan Carlin (divulgador e historiador)

A través de sus intervenciones, el programa contrasta las decisiones de los altos mandos con diarios y registros de ciudadanos comunes. El objetivo final es dimensionar el verdadero costo humano de una guerra total.

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