“Libérenme”: el desesperado llamado del hijo de Tom Hanks tras quedar “atrapado” en Medellín

El actor y músico estadounidense Chet Hanks, hijo de los reconocidos intérpretes Tom Hanks y Rita Wilson, ha captado la atención de la opinión pública tras revelar que se encuentra impedido para salir de Colombia. A través de sus redes sociales, el joven de 33 años explicó que un error en la elección de sus documentos de viaje lo mantiene, por ahora, en la capital antioqueña.

Lo que inició como una extensión de un viaje de celebración terminó en un complejo nudo migratorio. Según el relato compartido por el propio Hanks en su cuenta oficial de Instagram, el artista se encontraba inicialmente en Puerto Rico celebrando el cumpleaños de un amigo. Debido a la cercanía geográfica y a sus vínculos personales en Colombia, decidió viajar a Medellín para visitar a conocidos cercanos.

Sin embargo, el problema surgió al intentar abordar su vuelo de retorno hacia los Estados Unidos el pasado 27 de febrero. Al presentarse en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, las autoridades aerolíneas le impidieron el abordaje debido a una inconsistencia en su documentación de identidad y nacionalidad.

El dilema del pasaporte griego y la nacionalidad estadounidense

La razón técnica detrás de su retención radica en el uso de su doble ciudadanía. Chet Hanks posee nacionalidad griega y estadounidense.

“Estoy viajando con mi pasaporte griego porque mi pasaporte estadounidense está a punto de vencer. A veces no te dejan entrar al país si está próximo a expirar, incluso si aún es válido”, explicó el actor en un video que denominó como un “storytime”.

El error, según detalló, fue intentar ingresar a Estados Unidos con un pasaporte extranjero siendo ciudadano estadounidense por nacimiento. De acuerdo con las normativas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), los ciudadanos de ese país deben entrar y salir del territorio nacional utilizando exclusivamente su pasaporte estadounidense. Al presentar el documento griego, el sistema le exigió una Green Card o una visa que, lógicamente, él no posee por ser nacional de dicho país.

A pesar de que el tono de sus publicaciones incluye matices de humor y sarcasmo, utilizando frases como “libérenme”, el trasfondo legal es claro: Hanks no podrá abordar un vuelo comercial hacia Norteamérica hasta que regularice su situación.

La solución inmediata para el actor implica el desplazamiento hacia la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá para solicitar un pasaporte de emergencia o un documento de viaje provisional. No obstante, en sus declaraciones, el artista manifestó cierta resistencia a hacer el viaje terrestre o aéreo hacia la capital colombiana, lo que ha prolongado su estancia en Medellín por más de tres días desde el anuncio inicial.

¿Quién es Chet Hanks?

Más allá de ser el hijo de una de las figuras más respetadas de Hollywood, Chester Marlon Hanks ha desarrollado una carrera en la actuación y la música. Ha participado en series de televisión como Empire, Shameless y Your Honor. A lo largo de los años, ha sido una figura mediática frecuente debido a su estilo de vida y a declaraciones que, en ocasiones, han generado debate en las redes sociales estadounidenses.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades migratorias del país; sin embargo, fuentes de Migración Colombia en Medellín señalaron que no existe ninguna irregularidad y que el procedimiento aplicado fue el correspondiente. Según indicaron, ahora deberá tramitar documentación adicional ante la embajada y la Cancillería para poder retornar.