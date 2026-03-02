El angustiante relato de Catalina Otálvaro tras ataque con misiles en Dubái: “Pensé que me iba a tocar vivir una guerra”

La región de Medio Oriente atraviesa una de sus crisis de seguridad más preocupantes tras el reciente intercambio de ataques con misiles y drones entre Irán y objetivos en los Emiratos Árabes Unidos. En medio de esta escalada militar, varias figuras del entretenimiento colombiano, radicadas o de visita en Dubái, han compartido testimonios sobre la situación de emergencia, las evacuaciones en hoteles de lujo y el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea en la zona.

El relato de Catalina Otálvaro desde la zona de conflicto

La modelo, DJ y actriz caleña Catalina Otálvaro, quien recientemente fue noticia por abandonar el reality La Casa de los Famosos Colombia 2025 unas horas antes de su estreno, utilizó sus redes sociales para reportar el estado de alerta en el que se encuentra. Desde una habitación de hotel, visiblemente afectada, detalló cómo los protocolos de seguridad transformaron la dinámica de la ciudad en cuestión de horas.

“Hicieron evacuar el edificio; a la mayoría de la gente le están diciendo que se queden abajo, en el lobby, no cerca de puertas ni ventanas (...) Pensé que me iba a tocar vivir una guerra”, relató Otálvaro a través de sus historias de Instagram.

La modelo también hizo referencia a presuntos daños en el Aeropuerto Internacional de Dubái y expresó su preocupación por la tranquilidad de sus familiares en Colombia al enterarse de la noticia. Según su testimonio, la visibilidad de artefactos en el aire, cerca de estructuras icónicas como el Burj Khalifa, ha generado una atmósfera de incertidumbre constante.

Sistemas de defensa y daños en infraestructuras icónicas

Otro de los testimonios destacados fue el del empresario español Juan Martín Moreno, vinculado recientemente con Sofía Jaramillo y también mencionado por su matrimonio con Laura G. Moreno. El empresario compartió imágenes del funcionamiento de los sistemas antimisiles de la ciudad y explicó la complejidad de las interceptaciones.

“Los antimisiles los destruyen en el aire, pero lo que cae hace mucho daño... Tiembla el suelo, las alarmas no paran”, escribió en sus redes sociales. Según reportes preliminares, aunque la mayoría de los proyectiles lanzados por la Guardia Revolucionaria iraní fueron interceptados por el escudo defensivo emiratí, restos de un dron habrían impactado en las inmediaciones del hotel Burj Al Arab, lo que provocó un incendio que fue captado por residentes.

Asimismo, se registraron detonaciones en la isla artificial Palm Jumeirah, donde testigos presenciaron columnas de humo y el despliegue de cuerpos de emergencia. Las operaciones en el aeropuerto de la ciudad sufrieron suspensiones temporales debido a daños menores y a la evacuación preventiva del personal.

“La Suprema” y la comunidad digital ante la crisis

La creadora de contenido conocida como “La Suprema”, quien cuenta con una amplia base de seguidores en TikTok e Instagram, también se sumó a las voces que reportan la situación desde el lugar de los hechos. Al igual que Moreno y Otálvaro, la influencer expuso cómo el conflicto armado ha irrumpido en la cotidianidad de una de las ciudades más turísticas del mundo.

Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han emitido comunicados instando a la calma, asegurando que la situación está bajo control, aunque han solicitado a la población civil permanecer en sus hogares o refugios designados mientras persista la amenaza de nuevas oleadas de drones.

Contexto internacional y respuesta diplomática

La actual crisis se enmarca en una represalia de Irán contra instalaciones que considera estratégicas para Estados Unidos e Israel en la región, afectando también a Bahréin y Qatar. Arabia Saudí ha calificado estos actos como una “brutal agresión”, mientras que la comunidad internacional observa con preocupación el riesgo de que estos enfrentamientos directos desemboquen en una inestabilidad regional de largo plazo.

Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de víctimas civiles, pero las pérdidas materiales en zonas de alto valor comercial y turístico son consideradas de alto impacto. Los ciudadanos colombianos en la zona permanecen atentos a las indicaciones de los consulados y las autoridades locales ante posibles nuevos ataques.