Gente

“Llegué a tenerle bronca”: Suso el Paspi se despide de Caracol Televisión tras 16 años al aire; esta es la poderosa razón

Dany Hoyos le dice adiós a ‘The Suso’s Show’ tras 16 años de éxito.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

30 de diciembre de 2025, 1:17 a. m.
Suso el paspi en teatro
Suso el paspi en teatro Foto: @venga.hablemos

El domingo en la tarde ya no será el mismo para millones de colombianos. Dany Hoyos, el genio creativo detrás del icónico personaje Suso el Paspi, ha tomado la decisión de cerrar un ciclo histórico. Tras 16 años de trayectoria y más de una década consolidado en la pantalla de Caracol Televisión, el programa de entrevistas y humor más visto del país llega a su fin.

¿Adiós definitivo? Reconocido presentador habría sido despedido de ‘La Red’ tras varios años en el programa

La noticia del fin de The Suso’s Show en televisión ha dejado un vacío en la audiencia colombiana, pero detrás de la decisión profesional de Dany Hoyos se esconde una historia de crisis personal y búsqueda de identidad. Tras más de una década siendo el “paspi” más famoso del país, el hombre detrás de la máscara ha decidido dar un paso al costado, motivado por un agotamiento que va más allá de lo laboral.

Desde su debut en televisión nacional en 2011, tras un exitoso paso por Telemedellín, The Suso’s Show se convirtió en una parada obligatoria para las celebridades más importantes de la farándula colombiana. Por el característico sofá del “Paspi” pasaron figuras de la talla de Carlos Vives, Rigoberto Urán, Juanes y James Rodríguez, quienes se dejaron contagiar del ingenio y las ocurrencias de Hoyos.

Sin embargo, lo que parecía un éxito inagotable ha llegado a su punto final. La salida del programa de la parrilla de Caracol responde a una búsqueda deliberada de crecimiento personal y profesional por parte del comediante. Por su parte, la decisión implica un cambio de rumbo total en la carrera del artista, priorizando proyectos propios lejos de la “pantalla chica”.

Finanzas Personales

Salario mínimo de 2 millones de pesos en 2026: ¿para cuántos conciertos le alcanza realmente a un colombiano?

Gente

Hijo de Sandra Reyes destapó cómo se enteró de la enfermedad que la llevó a la muerte

Gente

Beyoncé rompió importante récord: Forbes reveló de cuánto es su fortuna

Gente

¿Adiós definitivo? Reconocido presentador habría sido despedido de ‘La Red’ tras varios años en el programa

Arcadia

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026? Esta es la fecha exacta

Gente

El actor de Nickelodeon Tylor Chase es visto de nuevo viviendo en la calle tras hospitalización de emergencia

Gente

Noche de fortuna: los números de Walter Mercado que podrían traer el premio mayor este 29 de diciembre

Gente

El regreso en pantalla de Nataly Umaña y Alejandro Estrada que nadie esperaba

Gente

‘La reina del flow’ y ‘Pedro, el escamoso’ estrenarán su tercera temporada en 2026, pero no serán las únicas producciones que llegarán

Gente

Expresentadora de Caracol revela un romance imposible: la confesión que nadie esperaba

“Llegué a tenerle bronca”: El drama detrás del personaje

A pesar de las risas, la carga psicológica de interpretar a Suso durante casi dos décadas comenzó a pasar factura. En una reveladora entrevista en el podcast de Maluma, “Las cosas como son”, Dany Hoyos abrió su corazón sobre la crisis de identidad que enfrentó.

“Yo llegué a tenerle bronca a ese man”, confesó Hoyos refiriéndose a su propio personaje. “Yo pensaba que la gente me quería, era por él. Si yo no soy Suso, si yo no soy charro, ¿quién me va a querer?”.

Estas declaraciones, que han generado una ola de apoyo en redes sociales, explican el trasfondo de una renuncia que no es solo contractual, sino emocional. Hoyos admitió que el personaje llegó a eclipsar su propia esencia, generándole conflictos internos que hoy decide sanar cerrando este capítulo.

Como un caleño más: Jugador de la selección chilena se bañó en las aguas del río Pance

¿Qué sigue para Dany Hoyos?

La noticia no significa el retiro de los escenarios. El artista ya prepara su nueva faceta como comediante, pero esta vez a “cara lavada”, sin la mueca, la ropa desaliñada ni el lenguaje particular de Suso. Su nuevo proyecto se titula “Cuando el show se acaba”, un monólogo que promete ser una catarsis sobre la fama, la soledad y la reinvención.

Dany Hoyos deja Caracol Televisión dejando un vacío difícil de llenar en el humor nacional, pero con la promesa de una evolución artística que sus seguidores esperan con ansias. El legado de Suso, con su particular léxico y su calidez, quedará grabado como uno de los fenómenos culturales más grandes de la televisión colombiana contemporánea. Por ahora, los seguidores de Dany esperan con ansias ver qué hay detrás del hombre que, durante años, ocultó sus propias batallas detrás de la sonrisa “mueca” más famosa de la televisión.

Más de Gente

Nuevo aumento del salario minimo y los Conciertos 2026

Salario mínimo de 2 millones de pesos en 2026: ¿para cuántos conciertos le alcanza realmente a un colombiano?

Sandra Reyes, famosa actriz colombiana que murió en 2024.

Hijo de Sandra Reyes destapó cómo se enteró de la enfermedad que la llevó a la muerte

Suso el paspi en teatro

“Llegué a tenerle bronca”: Suso el Paspi se despide de Caracol Televisión tras 16 años al aire; esta es la poderosa razón

Beyoncé celebró su cumpleaños número 42 con un gran concierto en Los Ángeles.

Beyoncé rompió importante récord: Forbes reveló de cuánto es su fortuna

La red Caracol TV

¿Adiós definitivo? Reconocido presentador habría sido despedido de ‘La Red’ tras varios años en el programa

El mundo le da la bienvenida al Año Nuevo Chino 2025

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026? Esta es la fecha exacta

Tylor Chase, actor de Nickelodeon, que vivía en la calle fue hospitalizado

El actor de Nickelodeon Tylor Chase es visto de nuevo viviendo en la calle tras hospitalización de emergencia

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.

Noche de fortuna: los números de Walter Mercado que podrían traer el premio mayor este 29 de diciembre

Estos son los famosos que murieron en 2025

Estos son los famosos que murieron en 2025

Muere la hija de la influencer Melissa Mae Carlton, a tan solo un año de haber perdido su hija mayor.

‘Influencer’ Melissa Mae Carlton perdió a dos de sus hijas en poco más de un año: esta es su desgarradora historia

Noticias Destacadas