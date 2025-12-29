¿Adiós definitivo? Reconocido presentador habría sido despedido de ‘La Red’ tras varios años en el programa

Lo que comenzó como una filtración en redes sociales terminó siendo realidad: el despido de uno de los presentadores más queridos de la televisión nacional. El reconocido crítico de moda y presentador, Juan Carlos Giraldo, confirmó oficialmente lo que miles de televidentes temían: su ciclo en el programa de variedades ‘La Red’, de Caracol Televisión, ha llegado a su fin.

Tras cerca de una década siendo el “ojo crítico” de las celebridades, el periodista deja un vacío difícil de llenar en el set del programa.

J Balvin sacude el mundo con la Session #62. Hasta Omar Geles es mencionado: “Te debería odiar, pero no me dan ganas”

Después de días de intensas especulaciones, Giraldo decidió poner fin al misterio. En declaraciones ofrecidas a un reconocido medio nacional, el presentador validó la información que circulaba en los pasillos del canal.

Según trascendió, el proceso no fue una renuncia voluntaria, sino una decisión administrativa de Caracol Televisión, canal que notificó al comunicador mediante una carta formal de despido gestionada por el departamento de recursos humanos.

Esta noticia valida los rumores que ya adelantaban la salida del presentador señalando que “Juan Carlos Giraldo habría sido contactado por recursos humanos para notificarle la decisión”

La noticia tomó fuerza inicialmente por el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, quien a través de sus plataformas digitales fue el primero en dar las señales de alerta. Ochoa reveló que Giraldo ya grabó su último episodio y que un detalle cromático en su vestimenta fue la clave para entender el adiós.

@carlosochoatv Despidieron a Juan Carlo Giraldo de La Red, que pasó ? Carlos Ochoa ♬ sonido original - Carlos Ochoa

“Juan Carlos Giraldo grabó su último capítulo en ‘La Red’ (...) Los episodios que se transmitirán en los próximos días ya estaban pregrabados”, afirmó Ochoa en su video viral.

Esta filtración, ahora confirmada por el propio protagonista, explica por qué la audiencia seguirá viendo a Giraldo en pantalla durante las festividades, aunque contractualmente su vínculo con el canal ya se haya disuelto.

¿Cristiano Ronaldo llega a Hollywood? La verdad detrás de las imágenes de CR7 en ‘Rápido y Furioso’

Giraldo no era un presentador más. Con su sección de “aciertos y desaciertos”, impuso un estándar de exigencia estética en Colombia que le valió el respeto y en ocasiones el temor de actores, cantantes y modelos. Su salida marca un punto de inflexión para ‘La Red’, un formato que se ha mantenido sólido durante años gracias a la química de sus cinco integrantes originales.

La noticia ha generado una oleada de comentarios entre los seguidores del programa, quienes se preguntan si el formato podrá sobrevivir con la misma esencia tras la partida de su integrante más técnico y exigente.

Aunque la salida de Caracol Televisión parece ser definitiva y repentina, el prestigio de Giraldo en la industria de la moda sigue intacto. Su trayectoria en medios impresos y digitales, sumada a su paso por otros realities de estilo, lo posicionan como una figura que difícilmente estará fuera de los focos por mucho tiempo.

Por ahora, el set de ‘La Red’ queda en manos de Mary Méndez, Frank Solano, Carlos Vargas y Carlos Giraldo, quienes tendrán la tarea de seguir adelante con el programa, dejando atrás a su compañero de mil batallas. Por ahora Colombia espera un mensaje oficial de despedida y noticias sobre los nuevos proyectos del crítico de moda.