Fuerte molestia de Petro cuando le preguntaron por Juliana Guerrero y reveló su error: “No se le ha comprobado”

Pese a que la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Juliana Guerrero por el escándalo de los títulos exprés de la Fundación San José, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una férrea defensa.

El mandatario colombiano cuestionó que la prensa se ensañara contra Juliana Guerrero por ser mujer y joven, al desconocer las investigaciones que la salpican y por las que está respondiendo ante la justicia. En los pasillos de la Casa de Nariño se dice que Juliana Guerrero se ganó la confianza del jefe de Estado.

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Sin embargo, el mandatario reconoció que cometió un error al presentarla ante las cámaras en una pasada transmisión de su polémico consejo de ministros.

“Ahí salieron los rumores de que yo tenía una relación sentimental. La señora Juliana Guerrero no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad y no es funcionaria pública”, aseguró Petro en diálogo con Caracol Radio.

No obstante, en medio de la entrevista al jefe de Estado, se evidenció su molestia por la pregunta puntual sobre el caso de Juliana Guerrero. Además, en medio de ese diálogo, Petro denunció que Guerrero fue amenazada de muerte “junto con su familia” en la Fundación San José.

“Puede salir o no, eso es lo de menos, pero no pueden decir que fue viceministra porque no tenía 25 años (…). Aquí teníamos una persona que sí creí que podría ser un dirigente juvenil y la prensa decidió que no”, insistió el mandatario izquierdista.

Además, el presidente lanzó varias preguntas sobre el caso puntual de Juliana Guerrero: “¿Estudió o no en la universidad (Fundación San José)? ¿Y presentó o no el Ecaes? Si ella estudió y presentó el Ecaes, ¿judicialmente qué pasa?”.

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Cabe reseñar que, en una pasada audiencia, la Fiscalía imputó cargos por fraude procesal contra Juliana Guerrero, la exasesora del Ministerio del Interior y aspirante a viceministra de la Juventud del presidente Gustavo Petro. Actualmente, Guerrero es la representante del mandatario colombiano en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

"No acepto los cargos", Juliana Guerrero se declaró inocente de los delitos imputados por la Fiscalía tras la información falsa en los títulos de la Fundación San José. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/dEbiJfEVLJ — Revista Semana (@RevistaSemana) March 26, 2026

En esa diligencia, la Fiscalía expresó: “Juliana Andrea Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que estaba utilizando para la consecución del fin; tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos, tal y como se confirmó, nunca cumplió con los requisitos mínimos para la expedición de estos títulos y, aun así, decidió, de manera libre y voluntaria, anexarlos a su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador”.