Presidente Petro cuestionó a la fuerza armada tras ataque a esquema de Alexander López en Cauca: “Un punto atacado permanentemente”

El presidente Gustavo Petro hizo un fuerte cuestionamiento al papel de las fuerzas armadas tras el atentado al esquema de seguridad del senador del Pacto Histórico, Alexander López, ocurrido este martes a tan solo 15 minutos de Popayán en la Vía Panamericana.

Senador Kevin Gómez revela detalles del ataque a esquema de seguridad de Alexander López: “Nos salvamos por dos minutos”

Lo que se conoce hasta el momento es que el vehículo del congresista fue impactado por disparos de fusil en un retén ilegal de las disidencias de las Farc, en el mismo lugar donde en días pasados asesinaron a 21 personas en un atentado terrorista.

“El carro blindado del senador Alexander López fue rafageado por fusiles disparados por el grupo armado del narcotráfico dirigido por Iván Mordisco y Marlon”, señaló el presidente Petro a través de sus redes sociales.

Añadió que, por cuestiones de seguridad, el senador había cambiado de carro en su regreso de Popayán a Cali, luego de que en la capital del Cauca acompañara un evento político en el que también participó el candidato presidencial Iván Cepeda, y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

“El senador, por seguridad, cambió de carro desde el comienzo de su trayecto y se movilizaba un poco más adelante. El carro del alcalde de Santander de Quilichao también fue atacado y ambos habían salido del mismo punto”, agregó el mandatario de los colombianos.

Para el presidente, es motivo de cuestionamiento el hecho de que los retenes ilegales se estén presentando el mismo punto de la Vía Panamericana.

“El lugar del ataque es a un kilómetro donde el mismo grupo narcotraficante explotó bombas donde mataron 21 civiles. ¿Por qué un punto que es atacado permanentemente por el grupo armado no tiene vigilancia de la fuerza armada en el lugar? La Panamericana debe ser vigilada de manera permanente y con capacidad de respuesta ante los drones".

“Nos salvamos por dos minutos”

El senador electo por el Pacto Histórico Kevin Gómez entregó nuevos detalles sobre el ataque armado registrado contra el esquema de seguridad del senador Alexander López en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, un hecho que volvió a encender las alarmas por la grave situación de orden público en el Cauca.

Según relató Gómez, ambos dirigentes políticos se movilizaban juntos luego de participar en actividades políticas en Popayán cuando, por cuestión de minutos, lograron evitar caer en un retén ilegal que habría sido instalado por presuntos integrantes de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco.

“Dos minutos de tiempo y un milagro de Dios evitó que Alexander López y quien les habla, Kevin Gómez, senador electo del Pacto, cayeran en el retén”, afirmó el dirigente político.