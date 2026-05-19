Disidencias de las Farc atentaron contra el esquema de seguridad del senador Alexander López en el Cauca

El senador del Pacto Histórico Alexander López confirmó que su esquema de seguridad fue víctima de un atentado en el departamento del Cauca.

El congresista contó que todo ocurrió este martes, 19 de mayo, al terminar un evento político del candidato presidencial, Iván Cepeda.

Al terminar dicho evento, el congresista salió del lugar y tomó la carretera que conduce de Popayán a Cali cuando su esquema fue blanco de un ataque por parte de las disidencias que operan en esa zona del país.

Sin embargo, el senador no se movilizaba en su camioneta ya que decidió irse en el carro de Kevin Gómez, otro congresista del Pacto Histórico, para definir algunos asuntos políticos.

Cuando ocurrió el atentado el senador presenció como los hombres armados dispararon varias ráfagas contra la camioneta que le tiene asignada la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que finalmente fue robada por los criminales.

Los disidentes intentaron secuestrar al conductor de la camioneta, pero el hombre se voló y está fuera de peligro.

El senador López le dijo a SEMANA que “afortunadamente” no le pasó nada y que las autoridades deberán investigar qué fue lo que pasó para determinar si se trató de un intento de secuestro en su contra.

Justamente como el blanco fue la camioneta del congresista, se ha generado la hipótesis de que los criminales creyeron que López se movilizaba en ese vehículo.

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