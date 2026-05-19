Delegación del Gobierno en la Mesa de Diálogos de Paz condenó asesinato del líder social del Catatumbo, de su hermana y de dos escoltas de la UNP

La Delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos de Paz rechazó el asesinato del líder social Freiman David Velásquez y de cuatro personas más en hechos ocurridos este 19 de mayo en el municipio de Ábrego, Norte de Santander.

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Según el comunicado oficial, Velásquez hacía parte de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat) y desarrollaba proyectos enfocados en la transformación territorial de la región mediante iniciativas de reforestación y sustitución de cultivos ilícitos con viveros de café y cacao.

En el mismo ataque también murieron su hermana, Yidy Velásquez, un firmante de paz en condición de discapacidad y dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes lo acompañaban al momento del hecho.

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“Instamos a las entidades competentes a adelantar con celeridad, rigor y transparencia las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos, identificar a los autores y garantizar la aplicación de la justicia”, señaló la delegación en el comunicado.

Además, expresaron sus “condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas, a sus comunidades y a las organizaciones e instituciones afectadas por este suceso, que hiere profundamente los liderazgos sociales de la región”.

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Los principales victimarios de asesinatos de líderes sociales y masacres en el país son los grupos armados ilegales. Algunos de ellos han estado en negociaciones con el Gobierno de Gustavo Petro. Foto: camilo fajardo

La Delegación señaló que este crimen afecta directamente los procesos de reconciliación y transformación territorial que adelantan las comunidades del Catatumbo junto con entidades del Estado y autoridades locales.

Además, recordó que la protección de la población civil y de los líderes sociales constituye una obligación del Derecho Internacional Humanitario y advirtió sobre la necesidad de garantizar condiciones de seguridad en los territorios donde avanzan iniciativas sociales y de construcción de paz.

En el caso de Miraflores y Cajibío hay un patrón similar: la presencia de las disidencias de las Farc de Calarcá e Iván Mordisco. En algunas oportunidades, los mandatarios quedan en medio de esta sangrienta disputa criminal. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

En el pronunciamiento, el Gobierno pidió a las autoridades avanzar “con celeridad, rigor y transparencia” en las investigaciones para identificar a los responsables y judicializar a los autores del ataque.

La Delegación también expresó solidaridad con las familias de las víctimas, las organizaciones sociales afectadas y las comunidades del Catatumbo, una región golpeada históricamente por la violencia armada y las disputas entre grupos ilegales.