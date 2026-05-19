El expresidente Álvaro Uribe tuvo que suspender su agenda pública en Medellín después de que un grupo de seguidores del Pacto Histórico llegara hasta su casa buscando realizar una manifestación sobre los casos de falsos positivos ocurridos en el marco del conflicto armado.
“Me dijeron: llegó una gran multitud de personas, están en la entrada de su casa. Me preocupó mucho, vine y me encontré a una gran cantidad de personas protegiendo a unos pintores para afectar mi persona, en mi casa”, relató Uribe.
El exmandatario afirmó que esas personas estarían siendo alentadas por el representante a la Cámara electo del Pacto Histórico, Hernán Muriel, quien en los últimos cuatro años se posicionó en redes sociales como creador de contenido bajo un perfil llamado Cofradía para el Cambio.
“Me parece que es una provocación de violencia. A mí primero me tienen que matar que venir a maltratar a mi familia o venir a mi casa”, exclamó el exjefe de Estado.
Uribe le pidió al Centro Democrático “tener mucha calma con estas gentes, pero mucha firmeza. Donde quiera que nos vayan a agredir en Colombia, hay que enfrentarlos, y esto todo es estimulado por los grupos terroristas y su vocero Iván Cepeda”.
El expresidente consideró que “esto es un preludio del Gobierno de Cepeda, el país ya lo vivió, no más destrucciones de país, aquí tenemos que tener todos la firmeza. No hay gobierno que nos proteja, pero hay ciudadanía valerosa”.
El expresidente Álvaro Uribe señaló al candidato Iván Cepeda de enviar a personas hasta su casa para amedrentarlo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/nyNXoIhn6c— Revista Semana (@RevistaSemana) May 19, 2026
El representante electo del Pacto llegó hasta las inmediaciones de la residencia de Uribe ubicada en Llanogrande, en Antioquia, acompañado de integrantes de organizaciones sociales, para realizar lo que él calificó como un “acto de movilización social” sobre la memoria.
Los manifestantes pintaron la fachada de la vivienda del expresidente con la cifra “7.837″, haciendo referencia al número de falsos positivos documentados por la JEP.