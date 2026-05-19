“Si gana Abelardo, Cepeda no llegará”: el mensaje que llamó la atención de Gustavo Petro y que decidió responder

Un mensaje que fue publicado en X no pasó desapercibido para el presidente de la República, Gustavo Petro, quien lo respondió. Tiene que ver con un análisis frente a las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo.

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En ese sentido, una usuaria de X habló sobre un escenario frente a la jornada electoral y los respectivos candidatos que están en carrera para llegar a la Casa de Nariño: “Si gana Paloma, será un Duque 2.0. Y Cepeda llega en el 2030”.

“Pero si gana Abelardo, Cepeda no llegará. La oposición será manejada con autoridad, fuerza y dentro de la ley. Será el fin de la izquierda radical contra la democracia. Buenas noches”, recalcó la usuaria de X en el mensaje.

Luego el mandatario reaccionó desde la misma vía, su cuenta personal de X: “Dice Lucía que es estudiante de comunicación y lo que propone aquí es el exterminio de la izquierda”.

“¿No sabrá de historia Lucia? ¿No sabrá que los exterminios políticos han durado dos siglos en la historia republicana de Colombia? Los exterminios son seguidos de guerras, llevamos decenas de guerras en dos siglos y millones de muertos”, manifestó el jefe de Estado.

Y avanzó en la respuesta: “Es lo que cuenta la magnífica novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, que tuvo que exiliarse de Colombia porque el gobierno de Julio Cesar Turbay lo iba a apresar y torturar acusado de ser del M-19. ¿También Lucía exterminaría a García Márquez y quemaría sus libros si gente como ella gana las elecciones? ¿Por qué no darle un espacio en el corazón y en la historia a la paz?”.

En otro manejase que publicó este 19 de mayo, el presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra de proceso electoral en el país lanzando una pulla al registrador Hernán Penagos.

“Esto es una inmensa mentira. Solo si el software es vulnerable la entrega de un código fuente sería riesgosa. El código fuente debe ser del Estado y desarrollado por el Estado por orden judicial del Consejo de Estado, y debe ser auditable para transparencia electoral. La Registraduría no es transparente y el registrador está en desacato judicial”, expresó el mandatario colombiano.

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Por último, los diferentes candidatos presidenciales han expresado la necesidad de que los organismos electorales y las respectivas autoridades blinden la jornada del 31 de mayo, al advertir que deben existir todas las garantías que otorguen transparencia al proceso.