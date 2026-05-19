Gustavo Petro endureció su discurso contra el registrador Hernán Penagos y lo acusó de estar en “desacato judicial”

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a arremeter en contra del registrador nacional Hernán Penagos, de cara a las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo.

En repetidas ocasiones, el mandatario colombiano ha expresado sus dudas advirtiendo un supuesto “fraude electoral”, el cual fue desmentido por el registrador Penagos.

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Sin embargo, este martes 19 de mayo, el presidente Petro fue más allá y acusó a Penagos de estar en un “desacato judicial”: “Esto es una inmensa mentira. Solo si el software es vulnerable la entrega de un código fuente sería riesgosa”.

“El código fuente debe ser del Estado y desarrollado por el Estado por orden judicial del Consejo de Estado, y debe ser auditable para transparencia electoral. La Registraduría no es transparente y el registrador está en desacato judicial”, recalcó el presidente Gustavo Petro en su cuenta personal de X.

No obstante, el registrador Hernán Penagos recientemente respondió a Petro los cuestionamientos por el código fuente: “Colombia tiene un proceso electoral eminentemente manual; es decir, los votos son manuales y las actas electorales de cada mesa, los E-14, también; los software y los códigos fuente tienen una labor subsidiaria; es decir, no son determinantes para el proceso y mucho menos pueden cambiar los resultados. Si estuviéramos hablando de un país con voto electrónico, entendería esa preocupación. Pero acá las actas electorales son diligenciadas y son publicadas el mismo día de las elecciones, y es tan elemental como compararlas con los datos que difunde la Registraduría”.

“Además, en la mesa de votación están jurados de votación, 860.000 en total, que son ciudadanos del común, y testigos electorales de los partidos que pueden tomar la foto del acta electoral desde la mesa. No hay ninguna posibilidad de alteración de esa acta y los software o los códigos fuente lo único que hacen es consolidar esa información, recogerla para una cosa en concreto: para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan tener información muy ágil y muy rápida de datos preliminares”, insistió el registrador nacional.

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El mandatario colombiano expresó: “El código fuente de un software electoral no es para exponer. Eso no sirve. El código fuente de un software de escrutinio electoral es para auditarlo técnicamente por todos y todas quienes participan y por la misma ciudadanía, a través de profesionales expertos, y así se garantiza la transparencia electoral”, postura que desató el rechazo de la Registraduría.