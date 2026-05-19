Gobernador de Antioquia cuestionó al presidente Petro por protestas a las afueras de la casa de Álvaro Uribe

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció por las protestas que tienen lugar en las inmediaciones de la residencia del expresidente Álvaro Uribe en Rionegro.

El reclamo fue para el presidente Gustavo Petro: “¿Y a estos también les va a mandar la Fiscalía por daño en bien ajeno, por instigar al odio y a la violencia?”, al referirse a los manifestantes, liderados por un congresista electo del Pacto Histórico.

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Rendón siguió cuestionando: “¿Les va a enviar a la Policía para investigarlos y a la Procuraduría para que actúe frente a un congresista del Pacto Histórico? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde llegan ustedes en su afán de perpetuar una ideología dañina y malsana en el poder?”.

Terminó, dirigiéndose al jefe de Estado: “¿Las reglas ahora las imponen sus áulicos con el concurso de toda clase de criminales de la paz total? ¿Y los encapuchados que vandalizaron los muros también son unos angelitos? ¿Por qué se cubren el rostro?”.