“Los que fueron derrotados en democracia deben entender que la campaña ya acabó”: Jaime Andrés Beltrán

Siguen las reacciones por la polémica que generó en los últimos días el excandidato presidencial Iván Cepeda, llamando a una desobediencia civil y a no reconocer a Abelardo De La Espriella como el presidente electo del país.

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Este sábado, desde una tarima en Cali, el senador del Pacto Histórico volvió a referirse a la desobediencia civil y aseguró, en tono fuerte, que no reconocerá a Abelardo De La Espriella como jefe de Estado.

“Hoy no reconocemos como presidente de la República a Abelardo De La Espriella. Ya hemos dicho las razones por las que no lo hacemos", manifestó Cepeda, al tiempo que aseguró que no obedecerá decisiones que, a su juicio, sean contrarias a la constitución o vulneren los derechos fundamentales.

A las reacciones al tema se sumó este domingo el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien ha sido un hombre cercano al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y quien podría llegar a un ministerio en su gobierno.

“Los que fueron derrotados en democracia deben entender que la campaña ya acabó, seguir amenazando al país solo demuestra que su interés no era Colombia sino su beneficio personal. La Patria debe avanzar, ya eligió presidente y es Abelardo De La Espriella.