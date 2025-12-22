Política

Piden revocar la candidatura al Senado de Jaime Andrés Beltrán por supuesta doble militancia

El senador Fabián Díaz solicitó al Consejo Nacional Electoral una suspensión provisional de la inscripción del exalcalde de Bucaramanga, quien aspira por Salvación Nacional.

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 8:26 p. m.
Según el senador Fabián Díaz, Jaime Andrés Beltrán estaría incurriendo, entre otras cosas, en doble militancia.
El senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde, solicitó ante el Consejo Nacional Electoral la revocatoria de la candidatura al Senado de la República de Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga.

Según el documento enviado a la autoridad electoral, Beltrán, quien aspira en el renglón 12 de la lista al Senado de Salvación Nacional, estaría incurriendo en supuesta doble militancia.

Díaz expuso que Beltrán aspiró a la Alcaldía de Bucaramanga con aval del partido Colombia Justa Libres, con el que ganó y ejerció por dos años como mandatario.

Luego de su salida del cargo, el 29 de octubre de 2025 renunció a la colectividad.

El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, será candidato al Senado por el movimiento de Abelardo de la Espriella; ¿está o no inhabilitado?

“Esta decisión política le imposibilita legalmente poder participar, con otro partido político, en cualquiera de las elecciones que se celebren en los próximos 12 meses, contados a partir de la presentación de su renuncia al partido Colombia Justa Libres (29 de octubre de 2025), pues el artículo 2 de ley 1475 de 2011, especialmente su inciso segundo, señala de manera muy clara la prohibición, la cual desencadenaría en una doble militancia", se lee en la solicitud del senador santandereano.

Igualmente, señaló que el partido Salvación Nacional le dio la bienvenida a Beltrán mediante un comunicado con fecha del 17 de diciembre de este año.

Y más allá de la posible doble militancia, uno de los argumentos radica en que, según el artículo 179 de la Constitución, no podrán ser congresistas “quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección”.

De acuerdo con Díaz, pese a esto, la inscripción de Beltrán se encuentra reflejada en la página de la Registraduría.

SEMANA contactó al exalcalde Jaime Andrés Beltrán sobre su supuesta inhabilidad para aspirar al Senado, pero aún no se ha recibido una respuesta.

